Assisi e l’Umbria si candidano a diventare centro nazionale della formazione manageriale nel turismo

Il 9 marzo 2026 al Teatro Lyrick l’evento “Il futuro del turismo è ora” tra innovazione, intelligenza artificiale e alta formazione

Assisi e l’Umbria rafforzano la loro storica vocazione alla formazione turistica e presentano una nuova visione nazionale di riferimento per la formazione manageriale nel turismo, fondata su innovazione digitale, competenze avanzate e dialogo tra istituzioni, imprese e università.

Un punto di riferimento storico e futuro nel settore

A partire dagli anni Ottanta, Assisi si è distinta come polo di formazione turistica di eccellenza, con percorsi pionieristici come il Master in Economia e Tecnica del Turismo e l’evoluzione di diplomi e lauree dedicate alla gestione delle imprese e delle destinazioni turistiche erogate dall’Università degli Studi di Perugia. Oggi questo patrimonio di esperienza si innesta in una visione contemporanea che pone l’innovazione tecnologica e l’intelligenza artificiale al centro dei nuovi profili professionali da formare nel turismo moderno.

Turismi.AI: un’associazione per l’intelligenza artificiale nel turismo

Un elemento di forte innovazione collegato all’evento è la presenza di Turismi.AI, l’Associazione Italiana per l’Intelligenza Artificiale nel Turismo, nata nel 2024 con l’obiettivo di promuovere l’adozione etica e diffusa delle tecnologie AI nell’industria turistica italiana, tramite ricerca, formazione e networking tra imprese, istituzioni accademiche e operatori del settore. I relatori e soci fondatori di Turismi.AI sono figure di primo piano nel dialogo tra turismo e innovazione: Edoardo Colombo, esperto di trasformazione digitale nel turismo e Presidente dell’associazione, con un ruolo attivo nel connettere istituzioni, operatori e tecnologie AI; Mirko Lalli, CEO e co-founder di The Data Appeal Company, Vice Presidente di Turismi.AI, che porta la sua esperienza nel data analytics e nelle tecnologie digitale applicate alle destinazioni e ai mercati turistici.

“Il futuro del turismo è ora”: innovazione, formazione e orientamento

La giornata del 9 marzo 2026 al Teatro Lyrick di Assisi, promossa dal Comune di Assisi in collaborazione con la Camera di Commercio dell’Umbria, l’Università degli Studi di Perugia e il Comitato Davide Piampiano, è pensata per offrire: una panoramica sulle trasformazioni digitali del turismo; un’esperienza formativa e di orientamento per studenti delle scuole superiori; un’occasione di dialogo con esperti, istituzioni e professionisti del settore. L’evento mette in luce la necessità di competenze manageriali avanzate, soprattutto in un contesto in rapida evoluzione tecnologica, e il ruolo che network come Turismi.AI possono avere nel collegare formazione, imprese e innovazione digitale.

L’offerta formativa umbra in un’unica occasione

In un’unica giornata sarà presentata l’intera offerta formativa superiore nel turismo in Umbria:

Corso di Laurea in Economia e Management del Turismo (EMT) – Università degli Studi di Perugia;

Corso di Laurea in Made in Italy, Cibo e Ospitalità (MICO) – Università per Stranieri di Perugia;

Percorso ITS in Hospitality & Food Management – ITS Umbria Academy.

Gli studenti avranno così l’opportunità di confrontarsi con referenti accademici, comprendere sbocchi professionali e competenze richieste dal mercato, e orientare in modo consapevole le proprie scelte future.

Una visione strategica per il turismo

Con “Il futuro del turismo è ora”, Assisi non offre solo un evento formativo, ma traccia una strada di sistema per riportare l’Umbria al centro della formazione manageriale turistica nazionale, integrando tradizione, innovazione e tecnologia, e ponendo l’accento sull’importanza di competenze digitali per affrontare la rivoluzione in atto nel settore turistico moderno. Per maggiori informazioni e rimanere aggiornati sull’evento è possibile consultare il sito web e le pagine social di Economia e Management del Turismo di Unipg. Per le iscrizioni e le modalità di partecipazione contattare via e-mail la segreteria organizzativa: pietro.ronca@unipg.it .

Foto di Fred Moon | via Unsplash

© Riproduzione riservata