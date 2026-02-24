Al Frumentario lo spettacolo di Daniele Ridolfi “Potevo avere tutto”: in scena per tutto il mese dell’ostensione

Uno spettacolo teatrale che racconta la vita di San Francesco in cinque quadri/piatti: “Potevo avere tutto” è il recital teatrale di Daniele Ridolfi che racconta la vita di San Francesco d’Assisi attraverso la prospettiva inusuale della “Fame”, narratrice della scelta di povertà del Santo.

Lo spettacolo va in scena nel periodo dell’ostensione al Monte Frumentario (escluso lunedì e martedì; si può scegliere tra tre orari di replica dal mercoledì alla domenica: alle ore 11.00; alle ore 18.30; e alle ore 21.30, biglietti su LiveTicket). Potevo avere tutto è un recital scritto e interpretato da Daniele Ridolfi, che intreccia parola, corpo e simboli del nutrimento per raccontare un nuovo sguardo su Francesco d’Assisi, non un arcconto agiografico ma una vicenda umana di “francesco prima di Francesco”.

La narrazione è affidata a una voce inaspettata: la Fame, presenza concreta e metafisica che dialoga con Francesco e con il pubblico, svelando la sua umanità più fragile e autentica. In cinque “piatti” scenici si consuma il viaggio di un uomo che, scegliendo la povertà come atto d’amore, trasforma la rinuncia in libertà. Lo spettacolo è nato per il Cortile di Francesco e si inserisce nelle celebrazioni francescane verso il 2026, fondendo spiritualità e ricerca laica. Attraverso una recitazione intensa e poetica, Ridolfi restituisce un Francesco terreno, vicino a noi, che insegna il valore della sottrazione in un mondo dominato dall’eccesso.

