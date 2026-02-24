Il progetto “Il Lupo e la Colomba” entra nel vivo nelle scuole di Assisi

“Il Lupo e la Colomba. Storie in cammino sulle orme di Francesco” è un percorso educativo e creativo che rende studentesse e studenti protagonisti di una narrazione collettiva ispirata alla figura di San Francesco e ai luoghi simbolo della città e vede coinvolte tutte le classi seconde delle scuole secondarie di primo grado del Comune di Assisi: I.C. Assisi 1, I.C. Assisi 2, I.C. Assisi 3 e il Convitto Nazionale Principe di Napoli.

Coordinato dalla cooperativa FARE, il progetto è sostenuto dalla Fondazione Perugia attraverso il Bando “Educazione alla cultura – 2025”; si inserisce nel calendario delle iniziative promosse dal Comune di Assisi in occasione dell’Ottavo Centenario della morte di San Francesco integrandosi con un altro importante progetto di valorizzazione e promozione dei luoghi Unesco della città: Assisi, le pietre parlano. La direzione artistica del percorso editoriale è affidata ad Alessandra Comparozzi, presidente di Birba aps.

La prima fase del progetto Il Lupo e la Colomba ha preso avvio nei mesi di ottobre e novembre 2025, con una serie di incontri propedeutici curati dalla Pastorale Giovanile Diocesana, sotto la guida di Don Matteo Renga. Ora il progetto è entrato nel vivo della fase laboratoriale dedicata alla scrittura collettiva. Rodolfo Mantovani e Mario Giuffrida, stanno accompagnano studenti e docenti nel processo di creazione di un racconto a tappe sulle orme di Francesco. Il lavoro si sviluppa come un percorso corale: a ogni classe è affidata la scrittura di una tappa della storia, che viene poi consegnata a un’altra classe per la prosecuzione del racconto, in un continuo passaggio di testimone narrativo.

I laboratori si articolano su due punti di vista narrativi complementari: alcune classi lavorano al percorso evolutivo della Colomba e al suo cammino nel centro storico della città, mentre altre percorrono il cammino più introspettivo del Lupo “fuori le mura”. Attraverso queste due voci, i ragazzi stanno esplorando e reinterpretando alcuni temi centrali del messaggio francescano, come l’inclusione, la pace, la fraternità, il valore del dono, il rapporto con il potere, la cura del creato, il perdono e la ricerca del bene comune, mettendoli in dialogo con il presente e con la propria esperienza. Inoltre, le storie che stanno prendendo forma nelle classi rappresentano ognuna una tappa alla scoperta delle “pietre parlanti” disseminate nei siti UNESCO della città e sono pensate per diventare contributi audio da ascoltare lungo il cammino, trasformando il percorso urbano in un’esperienza narrativa viva e partecipata.

Il progetto proseguirà nei prossimi mesi con la registrazione dei podcast e la loro integrazione all’interno dell’app “Assisi, le pietre parlano”, rendendo le narrazioni create dagli studenti accessibili a cittadini, visitatori, famiglie e bambini, e restituendo ad Assisi un racconto contemporaneo costruito a partire dallo sguardo dei suoi giovani cittadini.

