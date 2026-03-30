“Insieme siamo un capolavoro”: la sezione F dell’infanzia Cimino protagonista al Premio Giuseppina Baldoni (foto)

Un progetto che parla di unicità, inclusione e bellezza delle differenze: è questo il cuore dell’elaborato “Insieme siamo un capolavoro”, realizzato dalla Sezione F della Scuola dell’Infanzia “M. L. Cimino”, parte dell’Istituto Comprensivo Assisi 2, in occasione della quarta edizione del Premio Giuseppina Baldoni.

Guidati dalle insegnanti Stefania Grilli, Roberta Paggi e da Maria Chiara Pericoli (tirocinante Scienze Formazione Primaria di Perugia) i bambini hanno intrapreso un percorso educativo volto a valorizzare l’identità di ciascuno e a riconoscere nella diversità una ricchezza fondamentale. Il progetto si inserisce pienamente nelle linee del PTOF d’istituto, promuovendo comportamenti cooperativi e inclusivi, capaci di accogliere e sviluppare le potenzialità individuali.

L’attività ha portato alla realizzazione di un elaborato originale per il Premio Giuseppina Baldoni: una sorta di libro speciale che racconta il gruppo classe attraverso disegni, pitture e attività di pregrafismo. Ogni bambino ha contribuito con il proprio autoritratto, esprimendo sé stesso attraverso colori, forme e dettagli personali. Il risultato è un racconto collettivo fatto di storie, emozioni e sfumature diverse, che insieme compongono un armonioso “arcobaleno umano”.

Particolarmente significativo è stato il contesto della sezione, composta da 25 bambini di quattro anni, caratterizzati da differenti background linguistici e culturali. Pur in assenza di certificazioni formali, alcuni alunni presentano difficoltà, soprattutto nell’ambito linguistico. Tuttavia, il progetto ha dimostrato come ogni bambino, con le proprie peculiarità, possa partecipare attivamente e offrire un contributo unico e prezioso.

Le tecniche utilizzate – dal disegno alla pittura con tempere, dal ritaglio alla colorazione con pennarelli – sono state affiancate da un’attenzione particolare alla sostenibilità, con l’utilizzo di materiali riciclati per la realizzazione del cartellone finale.

“Insieme siamo un capolavoro” non è solo un titolo, ma un messaggio potente: la vera bellezza nasce dall’incontro tra differenze, dall’ascolto reciproco e dalla capacità di costruire qualcosa di significativo insieme.

Protagonisti di questo percorso sono stati gli alunni della Sezione F: Arianna G., Gaia, Cephas, Gioele, Alisea, Lorena, Chloe, Maximiliano, Elena, Ambla, Selvaggia, Noami, Yaakoub, Amend, Enea, Arianna H., Mia, Alessandro, Rachele, Tobias, Christian, Caterina, Amy, Erika e Filippo. Un’esperienza educativa che lascia il segno e che rappresenta un esempio concreto di scuola inclusiva, capace di valorizzare ogni bambino come parte essenziale di un’opera collettiva: un vero capolavoro.

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