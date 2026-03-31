Servizi sociali, infrastrutture e made in Italy: ieri sera il consiglio comunale

Nella seduta del Consiglio Comunale di ieri, l’assemblea ha discusso temi chiave per la città, dalle politiche sociali alle infrastrutture, dalla memoria storica alla tutela del Made in Italy. Ad aprire i lavori è stata la discussione sull’accordo di programma tra la Zona Sociale 3 (Comuni di Assisi, Bastia Umbra, Bettona, Cannara e Valfabbrica) e l’Azienda USL Umbria1, che riguarda la riorganizzazione del welfare territoriale e la presa in carico di persone in situazioni di fragilità che necessitano di interventi di tipo sia sociale che sanitario.

L’assessore Francesca Corazzi, che ha curato la relazione sul tema, ha sottolineato come l’Amministrazione voglia garantire servizi coordinati e mirati per le persone fragili: “La Zona Sociale 3 rappresenta un laboratorio di inclusione e solidarietà. Garantiremo servizi e una programmazione mirata alle esigenze reali della comunità. Investire nei servizi sociali significa rafforzare la coesione della comunità, Assisi è una città inclusiva che non lascia indietro nessuno”. Durante la seduta, il Consiglio ha nominato il Consigliere comunale Renzo Totori come nuovo componente della Commissione Comunale per la Toponomastica, a seguito delle dimissioni del Consigliere Paolo Mirti. Il Sindaco Valter Stoppini ha sottolineato come questa nomina garantisca continuità e competenza: “La nomina di Totori assicura equilibrio tra rappresentanza politica e competenze storiche. Le scelte della città sono guidate da trasparenza e partecipazione”. Il dibattito è poi passato al progetto degli Ascensori di Porta Nuova, un’infrastruttura strategica per rendere la città più accessibile a tutti. L’assessore Corazzi ne ha illustrato le fasi progettuali, evidenziando una nuova soluzione, concepita in due stralci funzionali, per un investimento complessivo di 6 milioni di euro: “Sospendere l’iter progettuale significherebbe bloccare la possibilità stessa di trovare la soluzione migliore. L’ascensore garantisce accessibilità universale e risparmio energetico”. Il Sindaco Stoppini ha aggiunto: “Non si tratta solo di infrastrutture, ma di inclusione concreta, perché ogni cittadino e visitatore deve potersi muovere liberamente, senza barriere né ostacoli, nella nostra città”.

La memoria storica è stata il tema successivo, con la mozione presentata dai Consiglieri comunali Serena Morosi e Daniele Martellini avente ad oggetto “Una panchina del ricordo” in memoria dei martiri delle foibe e degli esuli giuliano-dalmati. Il Consiglio ha riconosciuto il valore della ricorrenza istituita dallo Stato e il Sindaco Valter Stoppini ha chiarito: “Il Comune di Assisi continuerà a celebrare il Giorno del Ricordo nelle forme ufficiali e pubbliche che si addicono a una ricorrenza della Repubblica. Il dovere della memoria non si misura dall’installazione di un manufatto permanente, ma dalla serietà con cui le Istituzioni celebrano una ricorrenza civile e ne trasmettono il significato alla comunità”.

Un altro momento rilevante ha riguardato lo Stadio Migaghelli, con l’Assessore Corazzi che ha chiarito i lavori dei due lotti. Il primo lotto, completato nel dicembre 2025, riguarda la copertura e le fondazioni; il secondo, iniziato a fine dicembre 2025, riguarda spogliatoi, bagni e impianti, con conclusione prevista a novembre 2026. “La scelta di una struttura più ampia e sostenibile non è inerzia, ma strategia che si traduce in maggiore durata, in standard energetici più elevati e adeguamento ai requisiti richiesti per permettere alle società sportive di partecipare ai campionati regionali”, ha spiegato Corazzi. Il Sindaco Valter Stoppini ha aggiunto: “Parlare di stallo è inaccettabile. I lavori procedono secondo programmazione e con trasparenza verso le associazioni sportive e i cittadini. L’opera sarà consegnata più bella e sicura di prima”.

Il Consiglio ha poi discusso e approvato l’ordine del giorno sui gravi fatti di violenza a Torino, condannando fermamente ogni atto contro le Forze dell’Ordine. Il Sindaco Stoppini, forte della sua esperienza in polizia è tornato a ribadire quanto già espresso fermamente durante la seduta consiliare del 12 febbraio scorso: “Ogni forma di violenza contro chi garantisce la sicurezza dei cittadini è inaccettabile. Ribadiamo la piena solidarietà agli agenti feriti e confermiamo il nostro impegno per legalità, rispetto delle istituzioni, sicurezza e tutela della comunità”. In seguito l’attenzione è passata al settore agroalimentare. È stata approvata la mozione presentata dai Consiglieri comunali Luigi Bastianini, Nico Perini, Enzo Totori, Cristina Susta e Adil Zaoin, avente ad oggetto “Azioni urgenti per la revisione della disciplina sull’origine doganale a tutela dei prodotti agricoli e alimentari del territorio di Assisi”, tema strategico per il settore agroalimentare locale e nazionale. L’assessore Scilla Cavanna ha spiegato i limiti dell’attuale normativa europea (Regolamento UE n. 952/2013), che consente di etichettare come italiani prodotti realizzati con materie prime straniere se l’ultima fase di trasformazione avviene in Italia: “Difendere i nostri produttori significa garantire trasparenza ai consumatori e tutelare la qualità delle filiere locali. Chiederemo che l’origine sia determinata dal luogo di coltivazione e produzione della materia prima e non dall’ultima trasformazione industriale. Votare questa mozione significa proteggere il lavoro dei nostri agricoltori e l’identità economica della città, difendendo il Made in Italy reale”.

All’ottavo e ultimo punto si è discusso dei nidi d’infanzia comunali. L’Assessore Scilla Cavanna ha illustrato i dati delle iscrizioni dei tre nuovi asili nido: 47 a Rivotorto, 27 a Castelnuovo, 32 a Petrignano. In materia di disabilità ha dichiarato: “Massima attenzione dell’Amministrazione ai bambini con disabilità e alle loro famiglie, è un tema complesso che non può essere liquidato semplicemente con una mozione ma che necessita di un processo che richiede un tavolo tecnico interdisciplinare scuola e sociale, poiché una semplice modifica al Regolamento non coprirebbe la complessità di budget di progetto introdotta dal decreto. L’inclusione del minore con disabilità sarà garantita attraverso supporti specifici, contributi e servizi dedicati”.

Assisi procede nella tutela dei servizi sociali, nella valorizzazione delle infrastrutture, nella memoria storica, nella sicurezza pubblica e nella promozione della trasparenza del territorio e del Made in Italy. Il Sindaco Valter Stoppini ha concluso: “La nostra azione amministrativa è guidata da trasparenza e profondo senso di responsabilità. Memoria, infrastrutture, sicurezza, valorizzazione del territorio e servizi sociali convivono armoniosamente. La città prosegue nel suo percorso di crescita inclusiva e sostenibile”.

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