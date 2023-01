Storie di alternanza, per il Properzio un secondo posto nel concorso regionale della Camera di Commercio

Tanti giovani e entusiasmo, al centro congressi della Camera di Commercio dell’Umbria, per la quinta edizione del premio “Storie d’alternanza” dedicato alle esperienze PCTO – Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento, create e vissute dagli Istituti scolastici regionali durante l’anno scolastico 2021-2022, con la proclamazione dei vincitori e la consegna dei riconoscimenti. Il premio è strutturato su due livelli di partecipazione: il primo locale, promosso e gestito dalla Camera di commercio dell’Umbria, il secondo nazionale, da Unioncamere, cui si accede solo se viene superata la selezione locale. Per il Liceo Properzio di Assisi un lusinghiero secondo posto della sezione dedicata ai licei, grazie al percorso “Sosteniamo l’Ambiente”: sotto la guida del tutor interno professor Federico Lanzi e di altri docenti dell’istituto e con la collaborazione di diverse associazioni locali e nazionali, Sosteniamo l’Ambiente aveva proposto un percorso di riflessione sul tema dei rifiuti, sviluppando una serie di attività – teoriche e laboratoriali – che evidenziassero le potenzialità sociali, ambientali ed economiche di una diversa politica della gestione degli scarti.

Data l’ampia partecipazione degli studenti e l’esito positivo delle varie fasi previste, il Liceo Properzio ne ha realizzato un video di presentazione che ha poi presentato a Storie di alternanza. E il filmato ha avuto l’evidente gradimento della giuria, con la classificazione al secondo posto dietro il Liceo Artistico Metelli di Terni e con il seguente giudizio di motivazione del premio: “il video descrive gli obiettivi del progetto e le modalità con le quali sono stati perseguiti in modo completo ed efficace. Si è partiti dalla riflessione circa la necessità di superare la logica del paradigma “usa e getta” delle risorse per assumere comportamenti quotidiani che portino ad un approccio conservativo che consenta il riutilizzo dei beni. Il percorso intrapreso ha avvicinato i ragazzi a realtà imprenditoriali operanti nel settore del recupero e del riuso e li ha portati a riflettere sulle opportunità professionali offerte dalla green economy. Si è, inoltre, evidenziato la valenza del progetto per il potenziamento di alcune competenze trasversali quali capacità di imparare e di lavorare sia in modalità collaborativa sia in maniera autonoma e la capacità di utilizzare i nuovi strumenti tecnologici come strumento di organizzazione del lavoro e di condivisione di informazioni”

A ritirare il secondo premio per Storie di alternanza quattro alunni della 4DL (Maria Mencarelli, Francesco Palini, Federica Ciambrusco Proietti, Alessia Davide), classe che ha aderito in massa al progetto e che nello scorso maggio ha realizzato autonomamente, con la docente prof.ssa Giorgia Barbini, una ripulitura degli spazi esterni della sede succursale. Nello stesso evento di premiazione svoltosi a Perugia, sono stati consegnati anche gli attestati di partecipazione di Bootcamp Mirabilia, un PCTO incentrato sulle tematiche del turismo culturale e ideato sempre dalla Camera di Commercio dell’Umbria. Anche in questo caso il Properzio in evidenza, con cinque ragazzi delle classi 5AL e 5BL (Sofia Morettoni, Andrea Rauco, Lamali Majda, Giulia Valente, Lamali Majda, Martina Zoccheddu) che hanno ricevuto l’attestato di riconoscimento del percorso formativo. Gli studenti sono stati accompagnati a Perugia dalla referente PCTO della scuola prof.ssa Daniela Gorietti.

