Meteo Assisi 1-3 ottobre 2021: weekend soleggiato e temperature superiori alla media

Un fine settimana di bel tempo ad Assisi quello che aprirà le festività in onore di San Francesco Patrono d'Italia e vedrà andare al voto i cittadini per le Elezioni Amministrative

Torna puntuale, come ogni venerdì, il meteo Assisi 1-3 ottobre 2021, con la rubrica curata da Luca Tiberti per AssisiNews. Nel dettaglio le previsioni del meteo per la città serafica e per l’Umbria per questo weekend che aprirà i festeggiamenti in onore di San Francesco Patrono d’Italia e vedrà andare al voto i cittadini per le Elezioni Amministrative Assisi 2021.

Buongiorno e ben trovati a tutti, prosegue il clima anomalo sul nostro territorio con temperature decisamente più tipiche di agosto che di settembre, ciò lo si può avvertire in particolar modo durante le ore centrali del giorno, di notte al contrario, complice la minore durata del giorno queste tendono ad essere più vicine ai valori normali del periodo al massimo 1-2 gradi più alte. Pesante il capitolo siccità, che continua senza tregua da mesi ormai. Nel corso del fine settimana che sta arrivando poco cambierà ancora, le temperature massime resteranno oltre i valori normali del periodo e le precipitazioni, le grandi assenti, almeno per questo weekend si riveleranno ancora una volta assenti.

Ecco le previsioni nel dettaglio per il meteo Assisi 1-3 ottobre 2021, con uno sguardo attento anche all’Umbria:

Venerdì: giornata ampiamente soleggiata con scarsa, se non addirittura del tutto assente nuvolosità di passaggio nel corso delle ore pomeridiane. Temperature massime intorno 27 gradi (+5 rispetto al normale), minime della notte invece intorno 14 gradi (+1 rispetto al normale). Ventilazione debole nord-orientale.

Sabato: giornata tra velature e passaggi nuvolosi un po’ più diffusi in un contesto nel complesso che resta soleggiato in prevalenza. Ventilazione scarsa occidentale. Temperature massime in ulteriore crescita su valori vicini ai 28 gradi (+6 rispetto al normale). Qualità dell’aria bassa.

Domenica: giornata che torna ad essere decisamente soleggiata con clima e impianto termico che resta immutato rispetto alle giornate precedenti. Temperature sostanzialmente stazionarie sia nei valori minimi che in quelli massimi. Qualità dell’aria migliore grazie all’ingresso di una certa ventilazione sud-occidentale che diverrà gradualmente moderata nel corso della giornata.

Consiglio a tutti coloro che decidessero di svolgere attività fisica all’aperto di recarsi nelle campagne e lontano comunque dai centri abitati urbani dato l’alto livello di inquinanti nell’aria soprattutto venerdi e sabato complice l’alta pressione e la scarsa ventilazione al suolo. Migliora la situazione invece da domenica. Breve anticipazione sul tempo invece per l’inizio della prossima settimana che sembra promettere una fase più instabile con precipitazioni. A tutti voi e alle vostre famiglie come sempre il nostro augurio di trascorrere giornate quanto più serene e piacevoli.

