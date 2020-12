Meteo Assisi 11-13 dicembre 2020: la pioggia allenta la morsa, sole e nuvole protagoniste

Torna puntuale, come ogni venerdì, il meteo Assisi 11-13 dicembre 2020, con la rubrica curata da Luca Tiberti per AssisiNews. Nel dettaglio le previsioni del meteo per la città serafica e per l’Umbria per questo weekend.

Buongiorno, dopo una lunga latitanza per l’intero mese di novembre, nel corso di questa settimana la pioggia, senza tradire le attese, quella seria, quella benefica e importante è arrivata in grande stile sulla nostra Umbria apportando notevoli accumuli al suolo al punto che, avrete notato sui campi ancora sono presenti pozzanghere, segno che di acqua ne è caduta davvero molta. Mentre vi scrivo grandi e importanti segnali continuano ad arrivare dal vortice polare che appare ancora molto rallentato e ciò non può che deporre verso una prosecuzione di questo trend piovoso. Le eventuali pause soleggiate perciò saranno del tutto brevi e transitorie.

Concedetemi una nota doverosa però, le nostre montagne (cima del Monte Vettore a parte) ancora poca neve hanno ricevuto. A causa del flusso mite atlantico infatti, le temperature minime e massime sono state troppo miti per il periodo. Presto però, il fenomeno climatico di cui torno e tornerò spesso a parlarvi in questi interventi della Nina, in piena azione nel Pacifico centro-orientale, deporrà dalle nostre parti, almeno sulla carta, a favore di un inverno più freddo e nevoso per l’Europa, dunque, lecito attendersi grandi possibilità di vedere neve per gennaio e febbraio sulla nostra Umbria e nazione con importanti accumuli.

Vediamo le previsioni nel dettaglio per il meteo Assisi 11-13 dicembre 2020, con una panoramica anche sull’Umbria:

Oggi venerdì: giornata ampiamente soleggiata al mattino ma con locali riduzioni di visibilità per banchi di nebbia anche densi per effetto della grande umidità accumulata nei giorni scorsi, segue ingresso di velature prima e a seguire progressivamente maggiore nuvolosità nel corso del pomeriggio ma in un contesto che resta nel complesso bello. Nuvoloso verso sera e durante la notte sul sabato. Ventilazione debole dai quadranti sud-orientali. Clima mite. Mappa che si riferisce grosso modo a metà giornata, momento nel quale dopo il sole del mattino inizieranno ad arrivare le prime velature “appanna-sole”.

Domani sabato: giornata con molta nuvolosità e brevissimi spazi di sole con precipitazioni tuttavia solo locali, deboli e con accumuli irrisori . Clima che permane mite per il periodo. Ventilazione debole a tratti moderata dai quadranti nord-orientali. Clima sempre mite per il periodo.

Domenica infine giornata con il sole che tornerà ampiamente protagonista della scena. L’eventuale nuvolosità sarà davvero blanda Giornata bella e gradevole termicamente con ventilazione moderata dai quadranti nord-orientali. Qualità dell’aria molto buona.

Vi anticipo in chiusura di questo appuntamento come sempre il tempo che dovremo attenderci nel corso della prossima settimana: inizio settimana ancora soleggiato poi torna la pioggia . A tutti voi un caro saluto da parte mia e della redazione di AssisiNews e a presto!