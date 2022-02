Meteo Assisi 11-13 febbraio 2022: fine settimana a tre volti

Il weekend inizia con il sole, poi via via nuvoloso, qualche goccia di pioggia e ancora il sole: le previsioni

Torna puntuale, come ogni venerdì, il meteo Assisi 11-13 febbraio 2022, con la rubrica curata da Luca Tiberti per AssisiNews. Nel dettaglio le previsioni del meteo per la città serafica e per l’Umbria per questo weekend.

Buongiorno a tutti e ben trovati, come detto anche nel precedente appuntamento con voi, siamo in primavera nel cuore di febbraio, che statisticamente rappresenta il mese più freddo e più nevoso per le nostre zone, bellissime giornate con poca umidità nell’aria e tanto tanto sole ci hanno regalato una fase che niente ha di invernale (se non le temperature minime della notte). Grande siccità che nelle prossime giornate non verrà minimamente scalfita da precipitazioni davvero molto scarse e con accumuli al suolo nel caso migliore di appena 2-3 mm (niente praticamente). Neve assente perfino alle alte quote. Fine settimana a due volti anzi potremmo dire a 3 volti. Oggi bello, domani sabato nuvoloso con precipitazioni sempre molto scarse e domenica nuovamente bella giornata. Ecco le previsioni nel dettaglio:

Oggi venerdì: giornata che inizia ampiamente soleggiata un po’ ovunque e tale resterà per tutta la mattinata, segue dal pomeriggio aumento di nuvolosità e ingresso di vento di libeccio debole, via via sempre più nuvoloso fino a coperto man mano che ci avviciniamo alla sera. Primavera sempre di giorno, minime della notte sul sabato in consistente aumento per effetto della copertura nuvolosa e del vento. Qualità dell’aria discreta. (N.B. La mappa rappresenta un po’ una media del tempo tra mattina e pomeriggio. decisamente più nuvoloso verso sera!).

Sabato: giornata molto nuvolosa ma con poche precipitazioni sparse tali da generare accumuli modesti al suolo. Ventilazione moderata dai quadranti nord-orientali. Migliora sensibilmente la qualità dell’aria!! Temperature massime del giorno che tornano su valori più consoni al periodo mentre minime della notte sempre sopra zero gradi per effetto di vento e copertura a tratti.

Domenica: il sole si affaccia timidamente ma la nuvolosità in transito sarà a prevalere. Temperature che tornano a salire per effetto della rotazione dei venti da meridione. Giornata nel complesso gradevole.

Concludo come sempre con una anticipazione sul tempo per l’inizio della prossima settimana che vedrà la possibilità di precipitazioni nella fase iniziale tuttavia sempre con accumuli modesti (servirebbe ben altro), segue un miglioramento con variabilità (sole e nuvolosità a tratti). Clima che resta tutto tranne invernale.

A tutti voi un caro saluto da parte mia e della redazione di AssisiNews!

