Meteo Assisi 13-15 maggio 2022, weekend di sole e bel tempo

Farà caldo con temperature al di sopra delle medie stagionali: le previsioni di Luca Tiberti per Assisi News

Torna puntuale, come ogni venerdì su Assisi News, l’appuntamento con le previsioni del tempo curate da Luca Tiberti: ecco nello specifico il meteo Assisi 13-15 maggio 2022. Nel dettaglio le previsioni del meteo per la città serafica e per l’Umbria.

Buongiorno cari lettori, siamo nel cuore di maggio, sicuramente uno dei mesi più belli e gradevoli termicamente dell’anno e stiamo vivendo davvero giornate nelle quali il sole è l’elemento dominante e le temperature sono davvero molto più calde del normale (circa 8-10 gradi più calde). Nel corso delle prossime giornate l’impianto non cambierà quindi dovremo attenderci dopo lunghissima attesa il primo weekend di caldo e di sole da molto tempo. Sono felice di potervi dare questa notizia perchè molti di voi che ci seguono da tempo attendevano finalmente un fine settimana tranquillo meteorologicamente parlando e col sole!

Vediamo le previsioni nel dettaglio per il Meteo Assisi 13-15 maggio 2022, con uno sguardo attento anche all’Umbria.

Oggi venerdì: giornata ampiamente soleggiata da mattina a sera con solo qualche velatura “appanna-sole” in transito tra metà pomeriggio e la sera. Clima da piena estate con temperature massime del giorno tra 27 e 28 gradi (+ 8 gradi sopra il normale). Ventilazione debole occidentale in prevalenza.

Sabato: sole sempre assoluto protagonista della scena con transito di velature “appanna-sole” e qualche nube in più in prossimità dei rilievi nelle ore più calde della giornata. Temperature massime in ulteriore aumento verso i 29 gradi. Ventilazione debole occidentale. Clima estivo.

Domenica: giornata sempre ampiamente soleggiata, sole unico protagonista della scena, qualche solita nube in più solo a ridosso dei rilievi appenninici nelle ore più calde. Temperature vicine ai 30 gradi sulle pianure (+ 10 gradi oltre il normale).

Breve anticipazione e concludo sul tempo per l’inizio della prossima settimana che vedrà una prosecuzione del clima caldo e fuori stagione con sole largamente protagonista e solo un pò più di nuvolosità a tratti nel pomeriggio. Bellissime giornate assicurate!

A tutti voi l’augurio di trascorrere giornate in serenità da parte mia e della redazione!

© Riproduzione riservata