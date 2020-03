Meteo Assisi 13-15 marzo 2020, weekend da vivere assolutamente in casa

Torna puntuale, come ogni venerdì, il meteo Assisi 13-15 marzo 2020, con la rubrica curata da Luca Tiberti per AssisiNews. Nel dettaglio le previsioni del meteo per la città serafica e per l’Umbria per questo weekend in cui, come per le prossime tre settimane successive (almeno) conterà soltanto stare in casa e non muoversi assolutamente.

Buongiorno e buon venerdì mattina a tutti. Nel corso di questa difficile settimana abbiamo potuto sperimentare gradualmente giorno dopo giorno un clima sempre più mite e gradevole, poca la nuvolosità che ci ha interessati presente solo a tratti e davvero poco significativa. Nel corso di questo weekend che sta arrivando sperimenteremo quello che in linguaggio tecnico si può definire “lieve cedimento del campo di geopotenziale in quota”, in parole più semplici avremo dell’aria un po’ più umida atlantica che andrà a scorrere in quota sopra ad un campo di pressioni ancora alte e livellate invece ancora presenti nei bassi strati, ciò andrà in parte oggi ma in modo più evidente nel corso della giornata sabato a creare maggiori annuvolamenti di passaggio ma piogge davvero scarse sul nostro territorio. Il fine settimana si chiuderà poi Domenica, giornata nella quale si andrà a ripristinare rapidamente il bel tempo ovunque.

Ma vediamo come sempre le previsioni nel dettaglio per il meteo Assisi 13-15 marzo 2020, con uno sguardo anche sull’Umbria:

Oggi venerdì: qualche locale banco di nebbia al primo mattino, nel resto della giornata invece sarà presente costantemente un “sole appannato”, molte velature di passaggio infatti avremo diffusamente nella regione alternate a della nuvolosità a tratti localmente un po’ più accentuata. Clima molto mite con massime tra 17 e 19 gradi sulle pianure. Ventilazione che assumerà una componente sud-occidentale e sarà di intensità debole.

Sabato: “La giornata più nuvolosa della serie”, molta sarà infatti la nuvolosità presente nell’arco dell’intera giornata mentre gli spazi di sole davvero pochissimi e brevi rischio di qualche precipitazione locale ma davvero poca cosa, non saranno certamente piogge significative in termini di accumulo. Dal tardo pomeriggio e poi in serata in modo più netto tenderà a rasserenare il cielo..ventilazione che gradualmente nel corso della giornata assumerà sempre in modo più incisivo una componente nord-orientale e via via di intensità da debole a moderata. Clima più fresco rispetto al giorno precedente.

Domenica: netto miglioramento del tempo con ritorno del sole che farà capolino per l’intera giornata. Sole assoluto protagonista della giornata. Clima un po’ più freddo a causa dell’insistenza dei venti nord-orientali e dell’ingresso temporaneo in quota di un nocciolo di aria fredda. Qualità dell’aria ottimale.

A tutti un cordiale augurio di buon weekend! E mi raccomando restate chiusi in casa, non uscite! Ne va del bene di tutti!

Luca Tiberti e la redazione di AssisiNews