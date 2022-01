Meteo Assisi 14-16 gennaio 2022: prevalenza di sole e bel tempo, temperature variabili

Torna puntuale, come ogni venerdì, il meteo Assisi 14-16 gennaio 2022, con la rubrica curata da Luca Tiberti per AssisiNews. Nel dettaglio le previsioni del meteo per la città serafica e per l’Umbria per questo weekend.

Buongiorno cari lettori, ultima settimana pienamente invernale quella che abbiamo vissuto dal giorno dell’Epifania con temperature in linea con i valori normali del periodo, a tratti si sono affacciate delle nevicate fino a bassa quota e ventilazione da nord. Finalmente abbiamo vissuto una fase normale, tuttavia con l’arrivo del weekend tornerà nuovamente a farsi vedere quello che io amo definire (l’anticiclone spazza-inverno) una bolla calda di vaste dimensioni proveniente dall’entroterra africano che andrà a scaldare e comprimere fortemente l’aria sopra di noi.

Le zone di collina e montagna della nostra Umbria vedranno temperature primaverili, mentre le aree pianeggianti del nostro territorio giorno dopo giorno vedranno aumentare per compressione dell’aria i tassi di umidità e di pari passo l’inquinamento, per cui sconsiglio di fare camminate nei centri urbani. Se dovete allenarvi o fare uscite all’aria aperta andate in campagna o comunque in periferia. Sole assoluto protagonista delle prossime giornate di oggi venerdì e domani sabato, poi domenica via via aumenterà la nuvolosità (nubi basse in entrata dal Tirreno poichè il mare ancora freddo “risponderà” a questa anomala bolla calda generando questa copertura). I venti freddi e puliti nord-orientali andranno esaurendosi lasciando spazio ad aria ferma e inquinamento in crescita.

Vediamo le previsioni nel dettaglio per il meteo Assisi 14-16 gennaio 2022, con uno sguardo attento anche all’Umbria:

Venerdì: giornata spettacolare da mattina a sera con sole unico e assoluto protagonista della scena sia sulle pianure che sui rilievi. Temperature rigide di notte con gelate diffuse e massime attorno 11 gradi (vicine alla media del periodo che è di 9 gradi). Ventilazione debole dai quadranti nord-orientali e qualità dell’aria splendida ancora per questa giornata. Copritevi molto bene!

Sabato: giornata ancora soleggiata in prevalenza ma con netto incremento dell’umidità nei bassi strati e nelle pianure. Qualità dell’aria in netto peggioramento e nebbie che iniziano a diventare più di diffuse. Temperature in linea con i valori normali del periodo sulle pianure. Più mite su colline. Locali riduzioni di visibilità per dense foschie o nebbie.

Domenica: giornata via via più grigia soprattutto dal pomeriggio rispetto alle precedenti per effetto della enorme bolla calda proveniente dall’Africa che attraversando il mar Tirreno andrà a trasferire della nuvolosità bassa verso il nostro territorio. Clima molto umido e aria di bassa qualità quella che respireremo. Sensazione di freddo nelle pianure. Più mite su colline e montagne. Locali riduzioni di visibilità per dense foschie o nebbie.

Concludo come sempre con una breve anticipazione sul tempo per l’inizio della prossima settimana che vedrà una prosecuzione del clima umido in pianura e mite su colline e montagne. Resta bassa la qualità dell’aria che respiriamo. Evitate uscite o camminate nei centri urbani.

A tutti un caro saluto e l’augurio di trascorrere giornate serene da parte mia e della redazione di AssisiNews.

