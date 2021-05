Meteo Assisi 14-16 maggio 2021, sarà un weekend leggermente instabile

Torna puntuale, come ogni venerdì, il meteo Assisi 14-16 maggio 2021, con la rubrica curata da Luca Tiberti per AssisiNews. Nel dettaglio le previsioni del meteo per la città serafica e per l’Umbria per questo weekend.

Buongiorno e un caro saluto a tutti i nostri lettori, maggio quest’anno ha deciso di fare “il mese vecchio stile” esattamente come noi da piccoli e i nostri genitori sempre lo ricordiamo, con momenti di sole e veloci acquazzoni che a tratti vanno a bagnare i nostri terreni regalando quella esplosione di verde e di fiori che sono il fulcro di questo bellissimo momento dell’anno. L’alta pressione si trova al momento defilata in Atlantico e a fasi alterne giungono sul nostro paese fronti di origine nord-atlantica forieri di rovesci e occasionali temporali. Il sole infatti sta scaldando sempre in modo più rilevante il suolo e l’arrivo di questa aria più fresca in quota non genera una vera e propria fase perturbata organizzata ma della “instabilità”, ecco così che il sole scalda i terreni, l’aria calda poi tende a salire generando questi rovesci di pioggia che vanno a riequilibrare la temperatura a tutte le quote.

Nel corso delle prossime giornate questo schema rimarrà immutato e dunque ecco le previsioni del meteo Assisi 14-16 maggio 2021 con uno sguardo attento anche all’Umbria:

Oggi venerdì: la parola più azzeccata di tutte: “variabilità” con momenti di sole e sempre il veloce rovescio dietro l’angolo, non sarà comunque una brutta giornata! Si potrà certamente uscire per una bella passeggiata, portando con se l’ombrello che può essere prezioso… Clima gradevole e piacevole, qualità dell’aria molto buona e ventilazione moderata dai quadranti sud-occidentali.

Domani sabato: giornata quasi fotocopia del venerdì con momenti di sole e veloci ed occasionali rovesci di pioggia. Giornata sempre variabile. Clima sempre gradevole e normale per maggio. Ventilazione più debole in rotazione dai quadranti nord-occidentali un po’ ovunque.

Domenica infine: probabilmente la giornata migliore della serie con sole e passaggi nuvolosi a tratti ma secondo me sembra essere scongiurato il rischio di pioggia. Clima sempre molto gradevole e temperature in lieve ripresa. Ventilazione in nuova rotazione dai quadranti meridionali di intensità moderata (N.B. Possibili lievi variazioni, modelli matematici ancora al momento in cui vi scrivo poco convinti).

In conclusione poi sempre un breve cenno al tempo per l’inizio della nuova settimana che vedrà dapprima un inizio più soleggiato per poi virare nuovamente verso una certa instabilità con un maggiore rischio di pioggia. A tutti voi e alle vostre famiglie da parte mia e della redazione l’augurio di trascorrere giornate serene!

