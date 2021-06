Meteo Assisi 18-20 giugno 2021, ecco la prima ondata di caldo estivo

Torna puntuale, come ogni venerdì, il meteo Assisi 18-20 giugno 2021, con la rubrica curata da Luca Tiberti per AssisiNews. Nel dettaglio le previsioni del meteo per la città serafica e per l’Umbria per questo weekend.

Buongiorno cari lettori e un caro saluto da parte mia e di tutta la redazione, stiamo entrando nel vivo della prima ondata di caldo dell’estate 2021 che sarà moderata dalle nostre parti e asciutta, dunque un caldo di tipo torrido tanto per intenderci. Nel corso di questo fine settimana infatti le temperature tenderanno a salire bruscamente portandosi oltre le medie stagionali di 5-6 gradi tali da raggiungere picchi di 35-36 gradi nella giornata di domenica su gran parte delle pianure della nostra regione. Sarà una ondata di caldo rapida che sarà seguita già nel corso dell’inizio della prossima settimana da un ridimensionamento dei valori termici che torneranno presto nelle medie normali di questo periodo. Ecco le previsioni nel dettaglio per il Meteo Assisi 18-20 giugno 2021 con uno sguardo attento anche all’Umbria:

Oggi venerdì: giornata piuttosto nuvolosa nella prima parte, più soleggiata nella seconda, complessivamente variabile si può dire con ventilazione prevalentemente debole dai quadranti sud-occidentali e temperature massime che subiranno una prima crescita fin su valori intorno 32 gradi sulle pianure. Qualità dell’aria buona.

Sabato: giornata caratterizzata dalla netta prevalenza del sole con solo a tratti qualche velatura di passaggio nel corso della giornata. Nulla di altro da segnalare, tanto tanto sole e temperature massime che salgono ulteriormente fino a valori di 34 gradi. ventilazione sempre debole da sud-ovest. Caldo moderato.

Domenica infine: “La giornata più rovente” tanto sole, ma anche passaggi nuvolosi di provenienza dal deserto del Sahara. Sabbia in aria..caldo torrido con massime del giorno sulle pianure intorno 35-36 gradi. Evitate esposizione al sole tra le 13 e le 17 possibili colpi di calore!

Breve cenno sul tempo di inizio settimana: si inizia lunedì con ancora molto caldo, segue già martedi netto ridimensionamento termico su valori normali per il periodo e qualche occasionale rovescio temporalesco a macchia di leopardo.

A tutti un caro saluto dalla redazione di AssisiNews e l’augurio di un buon weekend!

© Riproduzione riservata