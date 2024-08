Meteo Assisi 2-4 agosto 2024: finalmente rinfresca e piove pure

In arrivo un clima più gradevole: le previsioni di Luca Tiberti per Assisi News

Torna puntuale, come ogni venerdì, la rubrica curata da Luca Tiberti per Assisi News. Oggi le previsioni sono per il meteo Assisi 2-4 agosto 2024, come sempre con uno sguardo attento alle previsioni sulla situazione del weekend anche per l’Umbria.

Buongiorno e ben ritrovati cari lettori, edizione flash quella di oggi per fornirvi un puntuale aggiornamento sul tempo per il fine settimana in arrivo (il primo di agosto). Bene, diciamo subito che luglio lo abbiamo chiuso in compagnia dell’anticiclone africano che ci ha costretti a restare chiusi in casa per 3/4 del mese per sopravvivere più che godere di questa estate.

Agosto partirà con una attenuazione del caldo e in compagnia di temporali (oggi e domani sabato) e si tornerà un po’ a respirare, finalmente! Clima più gradevole…

Oltre al meteo Assisi 2-4 agosto 2024, una breve anticipazione sul tempo per l’inizio della nuova settimana che vedrà purtroppo una nuova intensificazione del caldo. Che dirvi, intanto godiamoci questa rinfrescata, poi tornerà a fare caldo ma non durerà più di 4-5 giorni!

Anche secondo la protezione civile inoltre, “nelle giornate di venerdì e sabato è previsto un aumento dell’instabilità atmosferica a partire dal nord Italia per infiltrazioni di aria fresca alla media troposfera”. Per quanto riguarda l’Umbria venerdì 2 agosto “cielo: sereno con sviluppo di nubi termoconvettive pomeridiane. Venti: deboli o moderati da ovest sud ovest. Temperature: stazionarie o in lieve calo. Massime fino a 38 gradi”. Sabato 3 agosto “poco o parzialmente nuvoloso. Possibilità di locali rovesci o isolati temporali più probabili nelle zone orientali in tarda mattinata e durante il pomeriggio. Venti: deboli variabili. Temperature: in calo le massime”. Domenica 4 agosto “prevalenza di bel tempo con residua instabilità pomeridiana. Temperature massime in nuovo aumento”. Buon weekend a tutti!

Foto di Johnny McClung | via Unsplash

© Riproduzione riservata