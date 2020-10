Meteo Assisi 2-4 ottobre 2020: fine settimana variabile, a San Francesco temperature miti

Torna puntuale, come ogni venerdì, il meteo Assisi 2-4 ottobre 2020, con la rubrica curata da Luca Tiberti per AssisiNews. Nel dettaglio le previsioni del meteo per la città serafica e per l’Umbria per questo weekend.

Buongiorno a tutti, con questo spazio di quest’oggi, siamo entrati ufficialmente nel mese di ottobre, il primo mese totalmente autunnale della serie, che però va detto soprattutto negli ultimi anni ci ha mostrato spesso il suo volto più soleggiato e bello con solo qualche breve e poco significativo passaggio piovoso a tratti. Quest’anno però complice la Nina e numerosi altri indicatori meteo-climatici, sicuramente, almeno sulla carta esso sembra ormai voler prendere una piega decisamente diversa più consona al suo essere appunto come vi stavo scrivendo poco sopra il primo mese di autunno vero dell’anno.

La scorsa settimana, nel precedente bollettino, vi scrissi del fatto che qualcosa di diverso si stava vedendo all’orizzonte e pensate addirittura nel corso degli ultimi giorni l’accumulo pluviometrico sulla nostra Umbria l’abbiamo visto passare dalla soglia dei 460 mm a quella attuale di ben 545 mm mediamente su tutto il territorio regionale. Il recupero in sostanza sta procedendo e direi anche abbastanza spedito e siamo ora sempre meno lontani dalla soglia dei famosi 800 mm che dovremmo raggiungere per fine anno, statistica alla mano, che solo due settimane fa ci appariva davvero come un miraggio. La natura, lasciatemelo dire, sta compiendo miracoli, cercando di riportare ordine in un sistema molto disordinato e non possiamo che ringraziarla di questo.

Intanto però come sempre andiamo a vedere il meteo Assisi 2-4 ottobre 2020, il tempo che ci attenderà nel corso del weekend che ci stiamo apprestando a vivere:

Oggi venerdì: “Giornata di attesa” complessivamente bella e contraddistinta da molti momenti soleggiati, da velature a tratti che andranno ad “appannare il sole” e qualche passaggio nuvoloso di poco conto. Sarà una giornata assai ventosa e nella quale avremo indici di pressione al suolo in calo, segnale di quel cambiamento decisamente più incisivo e netto che interverrà dalla giornata successiva di sabato.

Sabato: la giornata più grigia e piovosa della serie con molte piogge e occasionali rovesci temporaleschi anche qualcuno localmente molto intenso e abbondante. Nella mappa previsionale che vi ho realizzato non ho indicato il simbolo del sole assieme alla pioggia in quanto gli eventuali spazi soleggiati saranno davvero irrisori e del tutto irrilevanti. Ventoso per venti in rotazione dai quadranti sud-occidentali che saranno tra deboli e moderati e temperature in diminuzione per effetto della copertura nuvolosa assai più diffusa rispetto al giorno precedente.



Domenica 4 ottobre, San Francesco Patrono d’Italia: giornata nella quale si alterneranno momenti di sole a della nuvolosità di passaggio in un contesto sempre assai ventoso dai quadranti meridionali. Possibili precipitazioni tra mattina e pomeriggio sulla nostra Umbria soprattutto su aree centro-occidentali, dalla serata e notte successiva su lunedi netto peggioramento con ritorno di molte piogge e occasionali rovesci temporaleschi. Temperature in nuovo aumento su valori tra 21 e 22 gradi.

Nel corso della prossima settimana vi anticipo ci sarà ancora occasione per nuove piogge.A tutti voi auguriamo come sempre di trascorrere momenti di serenità assieme alle persone cui volete più bene. La redazione di AssisiNews.