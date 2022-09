Meteo Assisi 2-4 settembre 2022, weekend altalenante: prossima settimana farà di nuovo caldo

Torna puntuale nella sua versione integrale, come ogni venerdì, il meteo Assisi 2-4 settembre 2022, con la rubrica curata da Luca Tiberti per Assisi News.

Un caro buongiorno ai nostri lettori, siamo giunti a settembre, il primo mese autunnale secondo il calendario delle stagioni, che tuttavia è anche l’ultimo dell’estate e in questa evoluzione stagionale, come è normale che sia, vedremo un fine settimana funestato da temporali o rovesci di pioggia a tratti, mentre a partire dalla prossima settimana la netta riaffermazione di un clima estivo con temperature oltre le medie normali di settembre. Questo per farvi capire che l’estate non è ancora finita e proseguirà per grandi tratti anche in questo mese. Le temperature però, grazie ai raggi solari più inclinati non raggiungeranno valori estremi come per agosto, tuttavia farà ancora caldo e non mi stupirei se si raggiungessero ancora massime prossime ai 33-34 gradi sulle pianure. Una perturbazione in atlantico “sprofonderà”, invece che dirigersi verso di noi come sarebbe normale, verso il Portogallo e poi il Marocco generando l’ennesima risposta africana verso di noi. Tutto secondo un perdurante scenario fortemente anomalo.

Ma vediamo intanto le previsioni per il weekend in arrivo per il meteo Assisi 2-4 settembre 2022, con uno sguardo attento anche all’Umbria:

Venerdì: la giornata migliore senza alcun dubbio! Il sole sarà protagonista della scena e le temperature saranno davvero gradevoli e il clima asciutto. Giornata straordinaria per uscite all’aria aperta. Temperature massime intorno 28 gradi molto molto piacevoli.

Domani sabato e dopodomani domenica: giornate invece nelle quali torneranno a farvi vedere rovesci e temporali. Momenti soleggiati non mancheranno (perché il temporale si forma se c’è il sole che scalda l’aria e c’è umidità) tuttavia spesso ci sarà nuvolosità e a momenti pioverà, localmente anche in modo abbondante. Le temperature massime saranno in linea con i valori normali del periodo 26-28 gradi. Ventilazione debole da sud con temporanei rinforzi nelle aree temporalesche.

Prima parte della nuova settimana invece nella quale tornerà il caldo fuori stagione e avremo valori termici oltre il normale con massime nuovamente sui 31-32 gradi (5-6 gradi oltre il normale). Fase stabile e ampiamente soleggiata.

