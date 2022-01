Meteo Assisi 21-23 gennaio 2022, fine settimana con protagonista il sole

Torna puntuale, come ogni venerdì, il meteo Assisi 21-23 gennaio 2022, con la rubrica curata da Luca Tiberti per AssisiNews. Nel dettaglio le previsioni del meteo per la città serafica e per l’Umbria per questo weekend.

Buongiorno a tutti i nostri cari lettori, nei giorni scorsi la nebbia fitta è stata la protagonista delle nostre giornate segnatamente sulle pianure della regione mentre su colline e montagne abbiamo avuto nel contempo un clima simil-primaverile. Scarsa ventilazione e inquinamento alle stelle nei centri urbani hanno fatto il resto. Ieri l’arrivo di alcune precipitazioni ha contribuito localmente a ripulire un pochino l’aria ma l’arrivo del weekend ci regalerà il ritorno del sole ovunque dalla pianura alla montagna e l’abbattimento forte degli inquinanti e dell’umidità dell’aria grazie all’arrivo della ventilazione asciutta e pulita da nord-est. Farà più freddo soprattutto di notte con gelate anche intense localmente ma è proprio il caso di dirlo torneremo a respirare aria salubre! Vediamo il dettaglio previsionale ora come sempre assieme:

Venerdì: giornata nella quale si alterneranno momenti di sole ad altri più nuvolosi. Via via nel corso del pomeriggio tenderà ad aprirsi sempre di più il cielo e attenzione alle forti gelate nella notte successiva su sabato con valori anche di -3,-4 gradi localmente nelle aree dove non ci sarà la presenza del vento. Temperature in linea con i valori normali del periodo. Ventilazione moderata da nord-est. Qualità dell’aria splendida!

Sabato: sole assoluto protagonista della scena da mattina a sera con clima sempre tipicamente invernale e temperature in linea con i valori normali del periodo. Massime intorno 7-8 gradi e minime sottozero. Ventilazione moderata nord-orientale! Fantastica la qualità dell’aria!

Domenica: poco o nulla cambia rispetto al sabato se non la possibile presenza di qualche blanda nube di bel tempo in più in più nel corso del giorno. Il sole resterà l’assoluto protagonista della scena! Ventilazione sempre debole nord-orientale in prevalenza. Qualità dell’aria spettacolare!

Concludo come sempre con una breve anticipazione sul tempo previsto per l’inizio della nuova settimana che vedrà una prosecuzione del tempo ampiamente soleggiato su colline e montagne. Nelle pianure via via complice la cessazione della ventilazione da nord e l’aumento della pressione al suolo tornerà a crescere l’inquinamento e la diffusione delle nebbie per compressione dell’aria.

A tutti voi il mio augurio assieme a quello della redazione di AssisiNews di trascorrere giornate in serenità.

