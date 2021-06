Meteo Assisi 25-27 giugno 2021: il caldo sahariano allenta la morsa, ma sarà per poco

Torna puntuale, come ogni venerdì, il meteo Assisi 25-27 giugno 2021, con la rubrica curata da Luca Tiberti per AssisiNews. Nel dettaglio le previsioni del meteo per la città serafica e per l’Umbria per questo weekend.

Buongiorno cari lettori di AssisiNews, si conclude oggi la prima ondata di caldo di questa estate 2021 durata esattamente una settimana e che ci ha messo, va detto, nelle ultime giornate a dura prova considerando il caldo torrido, le alte temperature e la grande quantità di sabbia sospesa in aria che ha reso per giorni i nostri cieli caliginosi e sporchi. Tutto ciò è stato generato dallo sprofondamento di aria fredda dal nord Atlantico verso la Spagna e il Marocco (in queste aree abbiamo tuttora temperature sotto la norma con clima molto fresco per il periodo) che per risposta sul lato orientale, proprio su di noi, ha innescato un forte richiamo di correnti molto calde dal deserto del Sahara. Ecco il perchè della massiccia presenza di sabbia sui nostri cieli di questi giorni. Nel corso della giornata odierna e in quella di domani sabato avremo la traslazione (attenuata) verso di noi di parte di quell’aria più fresca, ma quanto basterà per ridimensionare le alte temperature degli scorsi giorni su valori vicini alle medie del periodo. Entrerà dell’aria atlantica che in parte grazie ad una diversa ventilazione proveniente dall’oceano invece che dal deserto ed in parte alla presenza di un pò di nuvolosità di passaggio tra oggi e domani contribuirà a ristabilire valori termici “più umani”.

Ecco le previsioni nel dettaglio per il Meteo Assisi 25-27 giugno 2021, con uno sguardo attento anche all’Umbria:

Oggi venerdì: giornata bella e ampiamente soleggiata. Passaggio nel corso della giornata di qualche nube in più o velatura ma davvero nulla di più da segnalare. Temperature in lieve diminuzione tra 32 e 33 gradi, circa 3 gradi oltre il normale, ma si inizia a sentire meno caldo.

Sabato: ingresso più deciso dell’aria fresca atlantica sul nostro territorio con sole sempre diffuso ma qualche passaggio nuvoloso a tratti in più rispetto al venerdi nel corso della giornata. Ventilazione debole a tratti moderata (soprattutto nel pomeriggio) dai quadranti occidentali. Temperature in ulteriore lieve calo tra 30 e 31 gradi (2 gradi oltre il normale). Caldo decisamente più accettabile sulle pianure e clima più piacevole.

Domenica: sole protagonista assoluto della scena e nuova ripresa delle temperature nei valori massimi diurni complice la nuova rotazione dei venti dai quadranti sud-occidentali che riporteranno un nuovo ed evidente incremento del caldo. Temperature massime nuovamente in salita fin verso 34 gradi. Giornata ottimale per andare al mare o in montagna!

Breve accenno al tempo di inizio nuova settimana: sole e caldo che torna a farsi sentire per effetto di una nuova onda di calore in arrivo dal deserto del Sahara che tuttavia è prevista durare al massimo fino a mercoledì, seguirà clima più gradevole e piacevole in previsione verso il prossimo weekend

