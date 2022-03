Meteo Assisi 25-27 marzo 2022, clima primaverile con temperature oltre il normale

Punte diurne di 20-22 gradi, ancora troppa siccità: per previsioni di Luca Tiberti per Assisi News

Torna puntuale, come ogni venerdì, il meteo Assisi 25-27 marzo 2022, con la rubrica curata da Luca Tiberti per Assisi News. Nel dettaglio le previsioni del meteo per la città serafica e per l’Umbria per questo weekend.

Buongiorno a tutti i nostri lettori, dopo un inizio di settimana molto ventoso e asciutto nel corso degli ultimi giorni si è tornato ad affermare un clima primaverile gradevole con temperature massime di giorno molti gradi oltre il normale. Le giornate si stanno allungando e complice il soleggiamento largamente diffuso su tutto il territorio regionale abbiamo raggiunto punte diurne di 20-22 gradi localmente sulle nostre pianure. Resta sullo sfondo l’ombra continua e preoccupante della siccità, tuttavia qualche novità pare iniziare a farsi vedere all’orizzonte..il mese di Aprile tradizionalmente votato alle importanti quanto preziose piogge primaverili sembra in prospettiva in procinto di rispettare le attese.

Vediamo le previsioni nel dettaglio, per il Meteo Assisi 25-27 marzo 2022 con uno sguardo attento anche all’Umbria

Oggi venerdì: giornata col sole ampiamente protagonista della scena con clima primaverile e massime diurne tra 21 e 22 gradi (+ 7 gradi oltre i valori normali del periodo). Minime della notte invece in media attorno 3 gradi. Ventilazione occidentale in prevalenza di intensità debole.

Domani sabato: giornata ” via via più nuvolosa” rispetto al sabato e lo si vedrà fin dal mattino con il passaggio di velature “appanna-sole” tuttavia il sole avrà comunque i suoi momenti (soprattutto al mattino, un pò meno al pomeriggio) tanto che la giornata resterà complessivamente bella e addirittura le massime del giorno potranno toccare punte di 23 gradi localmente (+ 8 gradi rispetto al normale). Clima da inizio Maggio (avanti di 1 mese esatto dal punto di vista termico). Ventilazione debole dai quadranti settentrionali.

Domenica: giornata difficilissima da prevedere al momento! Posso dirvi che il contesto termico resterà pienamente primaverile con massime sempre attorno 20 gradi. Ci sarà nuvolosità diffusa in transito e a tratti velature “appanna-sole” precipitazioni possibili (le ho volute segnalare in mappa) ma davvero con il contagocce e distribuite in modo molto irregolare nella regione. Ventilazione orientale tra debole e moderata. N.B. Giornata quasi eroico da riuscire a prevedere al momento in cui vi scrivo, incertezza assoluta (non si può escludere la possibilità che la giornata si riveli decisamente migliore e più soleggiata con solo velature o nuvolosità alta in transito dunque previsioni da “prendere con le pinze”) .

Concludo con un breve accenno sul tempo per l’inizio della nuova settimana che vedrà una prosecuzione del clima ampiamente primaverile e un ritorno più diffuso del sole, segue da mercoledì un peggioramento del tempo e il ritorno delle piogge tanto attese! A tutti voi un caro saluto come sempre da parte mia e della redazione di Assisi News!

Foto di CHUTTERSNAP | via Unsplash

