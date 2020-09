Meteo Assisi 25-27 settembre 2020, temperature in calo e autunno in arrivo

Torna puntuale, come ogni venerdì, il meteo Assisi 25-27 settembre 2020, con la rubrica curata da Luca Tiberti per AssisiNews. Nel dettaglio le previsioni del meteo per la città serafica e per l’Umbria per questo weekend.

Buongiorno, settimana pienamente autunnale sulla nostra Umbria come non si vedeva da più di un anno, una lunga fase piovosa interrotta solo da brevi schiarite soleggiate, le piogge tanto attese quanto provvidenziali, è proprio il caso di dirlo, sono finalmente giunte sul nostro territorio dando quel sollievo ai terreni che ora appaiono meno aridi e con il verde che torna a colorare la nostra natura. Molta pioggia deve ancora cadere per colmare il pesante deficit accumulato nei mesi scorsi ma se il buongiorno si vede dal mattino è già un buon inizio. Nel precedente appuntamento con voi stavo ragionando sul fatto che negli ultimi anni moltissimi cambiamenti meteo sono sopraggiunti ma un elemento non è cambiato cioè l’accumulo annuo delle precipitazioni al suolo sulla nostra Umbria e questo “cambio di passo” chissà che non vada a confermare anche quest’anno il trend degli 800mm annui; intanto siamo arrivati sui 460mm, andremo come sempre a scoprire assieme giorno dopo giorno se questa statistica verrà confermata ma comunque qualcosa indubbiamente si inizia a muovere in tal senso.

Scopriamo ora assieme Meteo Assisi 25-27 settembre 2020, ossia per il weekend che ci stiamo per apprestare a vivere, con uno sguardo anche all’Umbria:

Oggi venerdì: la giornata più grigia e piovosa della serie. Molta pioggia e numerosi temporali colpiranno la nostra regione con accumuli pluviometrici di assoluto rilievo diffusi a tutto il territorio. Temperature in discesa su valori tipicamente autunnali. Ventoso a tratti con qualità dell’aria decisamente buona.

Domani sabato: giornata con il sole che torna ad affacciarsi per larghi tratti della giornata nuvolosità meno presente rispetto al giorno precedente ma ho voluto segnalare comunque in mappa sempre la possibilità di qualche pioggia o rovescio qua e la per effetto dell’ingresso più incisivo ancora delle correnti fredde nord-atlantiche, noterete in questa giornata un clima nettamente più fresco per non dire di sera e di notte addirittura freddo per il periodo. Ventoso per venti mediamente occidentali.

Domenica infine: dopo qualche momento soleggiato probabile al primo mattino il tempo sarà in nuovo peggioramento con molte precipitazioni e temporali diffusi su tutta la regione clima sempre freddino per il periodo con temperature nettamente sotto le medie del periodo. Sempre ventoso per venti mediamente orientali in questa giornata. Qualità dell’aria ottima.

Vi anticipo poi che nel corso della prossima settimana ci sarà sicuramente molto spazio al sole, ma l’acquazzone o il rovescio sarà sempre possibile.

A tutti voi come sempre buon fine settimana anche se sotto il profilo del tempo non sarà, lo comprendo, il massimo. State insieme alle persone a voi più care!