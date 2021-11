Meteo Assisi 26-28 novembre 2021: weekend autunnale e primo freddo in arrivo

Torna puntuale, come ogni venerdì, il meteo Assisi 26-28 novembre 2021, con la rubrica curata da Luca Tiberti per AssisiNews. Nel dettaglio le previsioni del meteo per la città serafica e per l’Umbria per questo weekend.

Buongiorno e ben trovati a tutti i nostri cari lettori, svolta netta per quanto riguarda il tempo meteorologico sulla nostra Umbria a partire da questo fine settimana sia sotto il profilo termico che delle precipitazioni. Va ricordato doverosamente che ci troviamo sempre in grave deficit idrico un po’ su tutta la nostra regione ma ora tutto sembra devolvere a favore di maggiori precipitazioni, le quali saranno più diffuse e continue e le temperature assumeranno finalmente, valori consoni al periodo che stiamo vivendo. Comparsa della prima neve sui nostri rilievi fino a quote medie 500-600 m. Prima neve sul nostro Subasio da immortalare con tanti bei scatti fotografici a partire da domenica mattina!

Ecco le previsioni nel dettaglio per il meteo Assisi 26-28 novembre 2021, con uno sguardo attento anche all’Umbria

Venerdì: giornata prevalentemente nuvolosa, non mancherà comunque qualche momento soleggiato. Giornata nel complesso instabile con precipitazioni diffuse ma non persistenti. Brevi pause asciutte e a seguire nuove precipitazioni. Ventoso per venti meridionali che precedono il fronte freddo in arrivo da ovest e da nord-ovest (lo vedremo) nel corso della notte tra sabato e domenica. Qualità dell’aria spettacolare!

Sabato: giornata nuvolosa e molto ventilata per venti sempre meridionali di intensità moderata a tratti forte. Clima tipicamente autunnale con precipitazioni però secondo me in questa fase non particolarmente significative (pioverà qua e là nella regione ma, come ho voluto evidenziare in mappa in modo debole). Non mancheranno spazi soleggiati a tratti. Temperature sostanzialmente stabili rispetto al venerdì. Possibili le prime nevicate sulla cima del nostro Subasio a partire dalla notte sulla domenica. Qualità dell’aria splendida!

Domenica: classica giornata novembrina, quando entra in modo netto l’aria fredda dai quadranti occidentali attraverso l’attivazione del “libeccio freddo” …Sole e subito dietro il rovescio di pioggia. Possibili nei rovesci più intensi fenomeni sulle pianure di Gragnola o neve tonda (grandine fina tipo palline di ghiaccio sottili). Nevicate sui rilievi oltre 500-600m. Ventilazione meridionale ma di tipo freddo per l’ingresso di aria artica dal Tirreno. Qualità dell’aria eccezionale! Prontissimi a fare scatti al nostro Subasio che con un ritardo di un mese finalmente lo vedremo innevato!

Breve anticipazione e concludo sul tempo previsto per l’inizio della prossima settimana che vedrà una prosecuzione del clima fresco e tempo instabile con occasione ancora per piogge in un contesto termico gradualmente più dolce. Il sole a tratti si farà comunque vedere Qualità dell’aria sempre eccellente grazie al clima sempre ventilato.

Foto: pixabay

