Meteo Assisi 27-29 agosto 2021: le temperature si attestano nella media

Torna puntuale, come ogni venerdì, il meteo Assisi 27-29 agosto 2021, con la rubrica curata da Luca Tiberti per AssisiNews. Nel dettaglio le previsioni del meteo per la città serafica e per l’Umbria per questo weekend.

Buongiorno cari lettori, “il vento è cambiato” è proprio il caso di dirlo sulla nostra regione, da lunedì infatti complice l’ingresso di aria più fresca da nord-est le temperature si sono riportate finalmente su valori più consoni a questo periodo e addirittura in qualche caso persino su valori più bassi del normale.

Il grande caldo che ci ha fatto lungamente soffrire per gran parte del mese ha lasciato il suo posto a correnti da nord decisamente più asciutte e fresche. Manca tuttavia la pioggia ancora sul 90% del territorio regionale. Da notare la grande quantità di pioggia caduta lunedì su una fetta limitatissima di territorio fra Collestrada, Ponte San Giovanni fino a Ponte Pattoli, le restanti aree hanno avuto quantitativi scarsi o addirittura nulli. Grande chance sabato per riportare la pioggia sulla parte dell’Umbria finora a secco da quasi due mesi.

Le previsioni nel dettaglio per il Meteo Assisi 27-29 agosto 2021, con uno sguardo attento anche all’Umbria:

Venerdì: giornata che parte bene su gran parte della regione, segue forte peggioramento sulle aree indicate in mappa. Tutto il centro-sud della regione a secco. Ventilazione da nord-est su nord Umbria, meridionale moderata altrove. Temperature su valori normali per il periodo.

Sabato: la grande chance per riportare la pioggia un pò ovunque nella regione. Giornata grigia e temporalesca con rovesci di pioggia un pò ovunque. Segue un certo miglioramento nel pomeriggio con qualche spazio di sole. Temperature in forte diminuzione.

Domenica: giornata in netto miglioramento con ritorno del sole da mattina a sera e qualche nuvola a tratti in un contesto fresco e gradevole anche in pieno giorno. Ventilazione nord-orientale moderata e clima asciutto e gradevole. Temperature sotto la media del periodo.

Breve anticipazione sul tempo per l’inizio della prossima settimana: il sole e le belle giornate tornano a farla da padrone. Temperature su valori normali per il periodo senza eccessi molto molto gradevoli.

A tutti voi un caro saluto e l’augurio di trascorrere un piacevole weekend!

