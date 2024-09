Meteo Assisi 27-29 settembre 2024: sole e nuvole e brusco calo delle temperature

Torna puntuale, come ogni venerdì, la rubrica curata da Luca Tiberti per Assisi News. Oggi le previsioni sono per il meteo Assisi 27-29 settembre 2024, come sempre con uno sguardo attento alle previsioni sulla situazione del weekend anche per l’Umbria.

Buongiorno e buon venerdì a tutti i nostri affezionati lettori,

con il weekend si chiude il mese di Settembre che termicamente, tolta la prima settimana, che si è rivelata molto calda, ci ha regalato il suo volto più classico e normale. Diciamo subito che sarà un fine settimana tra sole e nuvole in un contesto inizialmente, segnatamente oggi venerdì anche caldo nelle ore centrali del giorno, seguirà un sabato ed una domenica con temperature in brusco calo su valori sotto-media.

Ci sarà da coprirsi bene soprattutto sabato sera, domenica sera e nel corso della mattinata di lunedì! Vediamo come sempre il dettaglio previsionale nel meteo Assisi 27-29 settembre 2024:

oggi venerdì: giornata variabile con alternanza di sole e nubi. Ventoso per venti dai quadranti meridionali, peggiora dalla tarda serata e notte su sabato con rovesci temporaleschi. Temperatura nelle ore centrali del giorno intorno 25-26 gradi sulle pianure, più fresco a partire dalla serata e nottata successiva.

Domani sabato: passaggio piovoso nel corso della notte e delle prime ore della mattinata ma con successivo e rapido miglioramento. La giornata trascorrerà dunque bella e soleggiata per la maggior parte. Temperature in diminuzione e ventilazione in rotazione da ovest-nord-ovest. Freddo in serata coprirsi bene!!!! NB. Possibili lievi variazioni previsionali a causa dell’ingresso inusuale e complesso della massa di aria fredda in arrivo dal nord Europa!

Domenica infine: giornata soleggiata in prevalenza con solo qualche breve passaggio nuvoloso. Ventilazione in rotazione da nord-est di intensità moderata…coprirsi bene tra il tardo pomeriggio, sera e notte su lunedì farà freddo! Di giorno invece massime tra 21 e 22 gradi

Breve anticipazione sul tempo previsto per l’inizio della prossima settimana che vedrà un clima piacevole e asciutto. Temperature in linea con i valori normali di inizio Ottobre! giornate molto piacevoli!

A presto e un cordiale saluto dalla redazione di Assisi News

Foto di Idella Maeland | via Unsplash

