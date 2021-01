Meteo Assisi 29-31 gennaio 2021: weekend misto fra nuvole, pioggia e sprazzi di sole

Torna puntuale, come ogni venerdì, il meteo Assisi 29-31 gennaio 2021, con la rubrica curata da Luca Tiberti per AssisiNews. Nel dettaglio le previsioni del meteo per la città serafica e per l’Umbria per questo weekend.

Buongiorno cari lettori, durante questa settimana un clima più freddo ed umido soprattutto al mattino ha caratterizzato le nostre giornate, tuttavia improduttivo di precipitazioni. Siamo in un momento di grande caos modellistico, molti centri di calcolo stanno faticando e non poco ad inquadrare l’esatta evoluzione del tempo già da qui a tre giorni figuriamoci ad una settimana, neanche a parlarne.

Vi ricordo che l’inverno quest’anno è in ritardo di un mese e mezzo e che stiamo avendo da appena due settimane un tipo di circolazione che più si avvicina all’inverno anche se tuttavia ancora ben poco di questa stagione si è visto. Il grande freddo, quello vero, sta tuttavia covando sull’estremo est della Russia, continuo a credere che presto tutta l’Europa e vedremo se anche sulla nostra nazione poi sarà cosi, ci siano grandi possibilità che possa rivelarsi davvero imponente, pensavo che ciò potesse accadere già questo mese ma nella realtà dei fatti ciò non è avvenuto. Febbraio tuttavia statisticamente rappresenta il mese clou dell’inverno e vediamo se anche quest’anno manterrà la parola.

Ma in attesa di avere più chiari risvolti modellistici vediamo assieme il Meteo Assisi 29-31 gennaio 2021, con uno sguardo come sempre attento anche all’Umbria:

Oggi venerdì: giornata piuttosto nuvolosa e grigia e spazi di sole brevissimi o del tutto assenti con occasione per locali precipitazioni a macchia di leopardo nella nostra Umbria. Clima sempre più mite grazie anche all’arrivo di una moderata ventilazione sud-occidentale di estrazione oceanica. Temperature in aumento meno avvertito laddove ci fossero precipitazioni. Qualità dell’aria molto buona.

Sabato: classica giornata “di attesa” con tante nuvole, qualche momento soleggiato, pressione atmosferica in forte calo e ventilazione tra moderata e forte sempre sud-occidentale. Peggiora con arrivo di piogge tra serata e nottata su domenica. Temperature in ulteriore aumento nei valori massimi, grosso modo stazionarie invece le minime della notte. Qualità dell’aria splendida.

Domenica infine: cieli chiusi e pioggia un po’ nell’arco dell’intera giornata. Ventilazione in attenuazione dai quadranti occidentali in prevalenza e temperature in nuovo calo tra 6 e 8 gradi e nevicate mediamente oltre 1100-1200 m di quota. Sempre molto buona la qualità dell’aria che respireremo.

In conclusione e vi saluto poi la solita anticipazione del tempo per l’inizio della prossima settimana, si prevede un miglioramento del tempo e avremo alternanza di nuvole e sole in un contesto asciutto.

Un caro saluto come sempre da parte mia e di tutta la redazione di AssisiNews. Buon weekend!