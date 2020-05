Meteo Assisi 29-31 maggio 2020, pioggia e possibili grandinate, ma anche sole

Torna puntuale, come ogni venerdì, il meteo Assisi 29-31 maggio 2020, con la rubrica curata da Luca Tiberti per AssisiNews. Nel dettaglio le previsioni del meteo per la città serafica e per l’Umbria per questo weekend.

Buongiorno a tutti, con questo appuntamento si chiude un mese di maggio con temperature finalmente normali per il periodo senza anomalie dopo tantissimi mesi di sopra-media termico, con siccità però che resta assai elevata e stimata intorno al 70% su quasi tutta la regione. Nel corso delle prossime giornate sperimenteremo un tipo di tempo “instabile” ciò significa che avremo spazi di sole a tratti ma il temporale sarà sempre dietro l’angolo appena il sole andrà a scaldare un po’ troppo i nostri suoli. La giornata più brutta e quella anche più produttiva di piogge senza dubbio sarà quella di oggi venerdì, sabato e domenica invece tra sole, nuvole e temporali sempre possibili.

Ecco le previsioni nel dettaglio per il meteo Assisi 29-31 maggio 2020, con uno sguardo anche all’Umbria:

Oggi venerdì: giornata decisamente grigia e nuvolosa con molte piogge e rovesci temporaleschi spesso di tipo grandinigeno. Attenzione alle auto che invito a tutti voi a tenerle al riparo a causa delle grandinate che qua e la potrebbero essere anche particolarmente forti e andare ad abbozzare cofani e tettini. Clima assai fresco per il periodo con massime sicuramente inferiori ai 20 gradi ovunque. Ventoso per venti da nord-est moderati. Ottima la qualità dell’aria.

Sabato e domenica invece “giornate spiccatamente variabili” avremo sicuramente il sole soprattutto ad inizio giornata, poi appena questo avrà scaldato un po’ troppo i terreni ecco il temporale a riequilibrare il sistema, attenzione sempre alle grandinate qua e la sempre molto probabili…clima che permane assai fresco e gradevole, ma con massime che torneranno a superare i 20 gradi.

Nel corso delle giornate successive poi pare confermato un trend votato al clima gradevole e a tratti resterà anche dell’ instabilità e si andranno a formare dei temporali, resta la speranza che belle piovute nel corso soprattutto di oggi venerdì e nelle gironate a seguire a tratti possano dare un po’ di sollievo ai nostri terreni aridi, ma si sa i temporali non sono mai democratici, dove prendono bene può fare molto, ma a breve distanza può anche non fare niente, si spera sempre nel miracolo, una cosa però è certa serve e continuo a sottolinearlo tanta, tanta pioggia.

A tutti voi come sempre ci piace fare, i migliori auguri di trascorrere giornate serene e gradevoli! La redazione di AssisiNews.