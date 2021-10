Meteo Assisi 29-31 ottobre 2021: prima il sole, poi nuvolosità e anche pioggia

Torna puntuale, come ogni venerdì, il meteo Assisi 29-31 ottobre 2021, con la rubrica curata da Luca Tiberti per AssisiNews. Nel dettaglio le previsioni del meteo per la città serafica e per l’Umbria per questo weekend.

Buongiorno cari lettori, stiamo vivendo un periodo, meteorologicamente parlando, assai anomalo sotto il profilo pluviometrico che per certi versi si potrebbe definire persino inquietante. Manca all’appello una quantità industriale di pioggia sul nostro territorio, lo segnalo da un po’ di tempo, siamo alla chiusura di un mese di Ottobre tra i più siccitosi degli ultimi anni. Novembre statisticamente è il mese delle grandi piogge, la domanda perciò può essere soltanto una: tradirà le attese anche il mese della pioggia per antonomasia? Bene per la risposta non dovremo attendere molto, tuttavia sembra profilarsi all’orizzonte l’arrivo della pioggia seria (finalmente lasciatemelo dire). Le temperature sono invece al momento molto vicine ai valori normali del periodo. Il lungo ponte dei Santi inizierà con la giornata odierna, pertanto vediamo ora insieme il meteo Assisi 29-31 ottobre 2021 che ci attenderà nel corso delle prossime giornate:

Oggi venerdì: senza ombra di dubbio la giornata migliore! Sole prevalente e maggiore nuvolosità di passaggio rispetto al giorno precedente. Clima primaverile di giorno, di notte al contrario sarà più freddo dunque consiglio di coprirvi bene! Ventilazione debole dai quadranti nord-orientali.

Domani sabato: nuvolosità in netto incremento rispetto al giorno precedente con sole che si affaccerà solo per brevi tratti. Ventilazione in rotazione dai quadranti sud-occidentali che preannuncia il cambiamento di cui vi parlavo sopra che interverrà nelle giornate della domenica e del lunedì 1 Novembre (festività di tutti i Santi). Temperature sostanzialmente stazionarie di giorno, in lieve aumento nelle ore serali e notturne invece per effetto della maggiore copertura nuvolosa.

Domenica: tempo in ulteriore peggioramento con arrivo nel corso della giornata di precipitazioni diffuse un pò a tutto il territorio. Spazi di sole molto molto limitati al mattino. Ulteriore aumento termico per quanto riguarda i valori minimi notturni. Stazionarie sostanzialmente le temperature massime diurne. Ventilazione dai quadranti meridionali tra debole e moderata.

Prognosi infine per lunedì (Festa di tutti i Santi): la giornata più grigia e piovosa della serie con precipitazioni diffuse e copiose su tutto il territorio. Ventilazione sempre meridionale. Qualità dell’aria in forte miglioramento. Temperature stazionarie. Migliora molto probabilmente martedì segue nuovo peggioramento con piogge. A tutti voi da parte mia e di tutta la redazione l’augurio di trascorrere giornate in serenità assieme ai vostri cari! A presto e buona festa di Ognissanti!

Foto di Glenn Carstens-Peters | Unsplash

