Meteo Assisi 29 aprile-1 maggio 2022: venerdì e sabato sole protagonista, peggiora il 1° maggio

Torna puntuale, come ogni venerdì su Assisi News, l’appuntamento con le previsioni del tempo curate da Luca Tiberti, con il meteo Assisi 29 aprile-1 maggio 2022: su AssisiNews, nello specifico il meteo Assisi 29 aprile-1 maggio 2022. Nel dettaglio le previsioni del meteo per la città serafica e per l’Umbria.

Buongiorno, eccoci al consueto appuntamento con voi per fornirvi l’idea di tempo che secondo me dovrebbe verificarsi nel weekend che culminerà nella festa del 1° maggio di tutti i lavoratori. Dopo il “consueto ormai” bel tempo della parte centrale della settimana, ancora una volta sarà da attendersi un peggioramento proprio “guarda caso” nella giornata di domenica. Deficit idrico ormai prossimo all’azzeramento, questo è un buon segnale certamente peccato non potervi fornire belle notizie per il fine settimana , momento nel quale molti di voi avrebbero più modo di fare uscite o viaggi per stare all’aria aperta. Vediamo le previsioni nel dettaglio per il Meteo Assisi 29 aprile-1 maggio 2022, con uno sguardo attento anche all’Umbria:

Venerdì e sabato: davvero due giornate quasi speculari con sole unico assoluto protagonista della scena! Poco davvero di altro da segnalare se non un aumento termico nelle ore diurne e nubi in aumento verso fine giornata del sabato. Temperature massime tra 23 e 25 gradi sulle pianure (+ 5 gradi oltre il normale) clima molto gradevole e caldo e qualità dell’aria straordinaria! Ventilazione più sostenuta oggi venerdì, più debole sempre da nord-est invece al sabato.

Domenica: arriva il “solito peggioramento” divenuto da 2 mesi ormai un vero e proprio rito… La giornata non sarà totalmente brutta e da scartare ma a qualche momento di sole tra le nuvole, farà seguito il temporale e il rovescio di pioggia dunque fate uscite ma sempre in compagnia dell’ombrello! Temperature in leggera flessione comunque intorno 20 gradi di massima, ventilazione debole in rotazione dai quadranti meridionali in prevalenza, locali colpi di vento temporanei nelle aree temporalesche.

Breve anticipazione sul tempo per l’inizio di settimana che vedrà una prosecuzione della “tendenza temporalesca diurna” i momenti soleggiati non mancheranno ma la possibilità di vedere fiorire temporali nelle ore più calde della giornata si farà di giorno in giorno più elevata. Portate sempre con voi il vostro amico ombrello!!!! Mi raccomando!

A tutti voi una buona festa del 1° maggio e temporali a parte godetevi qualche momento all’aria aperta se potete. A presto e un caro saluto da parte mia e della redazione di Assisi News!

