Meteo Assisi 3-5 aprile 2020: weekend primaverile e bel tempo

Torna puntuale, come ogni venerdì, il meteo Assisi 3-5 aprile 2020, con la rubrica curata da Luca Tiberti per AssisiNews. Nel dettaglio le previsioni del meteo per la città serafica e per l’Umbria per questo weekend in cui conterà ancora e soltanto stare in casa e non muoversi assolutamente.

Buongiorno e buon venerdì a tutti, ci siamo lasciati la scorsa settimana momento nel quale vi stavo anticipando una possibile evoluzione per il mese di aprile. Bene, quest’oggi sono lieto di potervi fornire un aggiornamento che sarà certamente gradito a molti di voi, la prima parte almeno di questo mese grosso modo fino al 10-12 tanto per intenderci fino a Pasqua sembra prendere in modo deciso una piega anticiclonica, quindi con un susseguirsi di belle giornate e assenza di precipitazioni. Ciò sicuramente non può che far piacere, soprattutto per il fatto che servirà ad allietarci un po’ le giornate di quarantena, tuttavia si accentuerà per quanto riguarda la natura il pesantissimo deficit pluviometrico che in questo inizio d’anno si sta davvero rilevando preoccupante. C’è in sostanza bisogno che piova e molto per colmare almeno in parte una siccità che da inizio dicembre dell’anno scorso ci interessa praticamente senza sosta alcuna.

Continuo a credere che a brevissimo le cose debbano cambiare per forza, sia per il fatto che tutto il freddo ancora presente ad oggi al Polo Nord dovrà dissiparsi, sia perché altrimenti da giugno con tutta questa carenza di pioggia il rischio diverrebbe alto di non vedere più uscire acqua dai rubinetti.

Ma vediamo ora le previsioni del meteo Assisi 3-5 aprile 2020, con uno sguardo anche sull’Umbria:

Oggi venerdì: giornata di sole pieno da mattina a sera con cieli sereni pressochè ovunque nella regione eccetto per le aree estreme meridionali tra ternano e Val Nerina, dove a momenti potrà esserci della nuvolosità un poco più accentuata ma nulla di più. Clima che diverrà decisamente mite e primaverile con massime tra 17 e 19 gradi. Ventilazione debole di prevalente provenienza nord-orientale.

Sabato: giornata quasi fotocopia del venerdì con sole unico assoluto protagonista da mattina a sera. Ventilazione sempre di provenienza nord-orientale tra debole e moderata e temperature massime tra 16 e 18 gradi sostanzialmente stazionarie rispetto al giorno precedente clima mite. Qualità dell’aria ottimale.

Domenica: tempo che non cambia, si conferma anche nel corso di questa giornata la presenza del sole che ci terrà compagnia indisturbato da mattina a sera. Ventilazione debole a tratti moderata da nord-est, temperature stazionarie e qualità dell’aria che resta molto buona.

Nel prossimo intervento tornerò ulteriormente ad aggiornarvi sull’evoluzione per la seconda decade del mese, urgono ulteriori analisi sulle evoluzioni modellistiche che appaiono molto confuse.

Come sempre ci piace fare con voi vi auguriamo tanta serenità nelle vostre famiglie e vi ricordiamo di restare in casa! Tutti insieme ce la faremo!

Buon weekend a tutti voi, da AssisiNews!