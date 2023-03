Meteo Assisi 3-5 marzo 2023: weekend non bellissimo, marzo sarà freddo e piovoso

Ci attende una prima metà di marzo di brutto tempo e temperature non troppo alte: le previsioni per Assisi News di Luca Tiberti

Torna puntuale, come ogni venerdì, la rubrica curata da Luca Tiberti per Assisi News. Ovviamente le previsioni di oggi riguardano il meteo Assisi 3-5 marzo 2023.

Buongiorno cari lettori, settimana “movimentata” quella che stiamo vivendo con clima variabile a tratti invernale e a tratti primaverile. Si sono infatti alternate brevi fasi soleggiate ma anche nevicate fino in collina su località come Gualdo Tadino e Gubbio, fiocchi arrivati fin sulla parte più alta di Assisi e a Montefalco nella giornata di mercoledì, seguirà già nel corso di sabato e ancor più domenica un temporaneo miglioramento del tempo con più ampio spazio al sole. (Continua dopo l’immagine)

Attenzione però, in alta atmosfera sta avvenendo qualcosa di molto interessante e clamoroso, il vortice polare causa un riscaldamento anomalo e repentino della stratosfera (come potete vedere dall’immagine allegata) subirà una scissione in due lobi separati: una porzione (un lobo) di questo vortice andrà a trasferire il suo “cuore freddo” dal Polo nord verso il centro dell’Europa. Prepariamoci dunque ad abbondante maltempo in previsione nei prossimi 10-15 giorni almeno e tanta neve in pianura su tutta Europa. Ne sentirete parlare a lungo nei telegiornali e giornali. L’inverno è ora pronto a giocarsi le sue carte migliori…

Andiamo però intanto a vedere il tempo previsto per questo weekend in arrivo, con il meteo Assisi 3-5 marzo 2023 e uno sguardo come sempre attento all’Umbria:

Oggi venerdì: giornata “instabile” frutto dell’avvicinamento temporaneo del centro di bassa pressione presente nei giorni passati sulla Sardegna in spostamento sul Tirreno centro-settentrionale. Ci sarà occasione per rovesci di pioggia nella prima parte della giornata, neve oltre 1200-1300 m di quota, ma anche qualche spazio di sole, soprattutto nella seconda parte del giorno. Ventilazione debole da nord-est in rotazione ciclonica attorno al minimo di pressione. Temperature in diminuzione rispetto a ieri giovedì.

Domani sabato: tempo in miglioramento con sole che torna ad affermarsi sulla scena. Passaggio di velature o blanda nuvolosità nel corso del gorno. Ventilazione debole nord-orientale e clima primaverile.

Domenica: la giornata migliore con sole protagonista assoluto e clima primaverile. Ventilazione in rotazione dai quadranti sud-occidentali, segnale del cambiamento del tempo per l’inizio della nuova settimana.

Breve anticipazione sul tempo per l’inizio della nuova settimana che vedrà un netto peggioramento delle condizioni meteo con ritorno del maltempo. Farà più freddo e ci sarà occasione per nevicate. Tornerò ampiamente a parlarvi di questo appena usciranno aggiornamenti più chiari. Il freddo in arrivo dal polo sta creando grossi problemi ai modelli matematici che fanno fatica ad inquadrare ancora l’esatta traiettoria di ingresso dell’aria gelida. Restate sintonizzati!

Intanto il sottoscritto e tutta la redazione di Assisi News vi augurano tanta serenità a voi e alle vostre famiglie. A presto!

Foto: Freepik

