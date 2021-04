Meteo Assisi 30 aprile – 2 maggio 2021: sole misto a nubi, temperature in aumento

Torna puntuale, come ogni venerdì, il meteo Assisi 30 aprile – 2 maggio 2021, con la rubrica curata da Luca Tiberti per AssisiNews. Nel dettaglio le previsioni del meteo per la città serafica e per l’Umbria per questo weekend.

Buongiorno e ben ritrovati a questo consueto appuntamento di meteorologia, settimana molto grigia e piovosa finora con frequenti precipitazioni e accumuli piovosi localmente importanti. Siamo ancora con un certo deficit idrico per effetto delle scarse precipitazioni di inizio anno ma i segnali sono incoraggianti, stiamo infatti avendo un buon recupero. Ecco le principali località della nostra Umbria con i dati pluviometrici annuali aggiornati (a sinistra valore attuale, a destra valore normale medio): Terni (313mm/359mm), Perugia (218mm/295mm), Foligno (235mm/290mm), Assisi (157mm/295mm). Come potete vedere a parte il territorio dell’assisano penalizzato in questi primi 4 mesi dell’anno con piogge circa il 50% inferiori al normale, tutti gli altri vedono sempre un po’ di deficit ma più contenuto. Il verde inizia a comparire in modo più diffuso sui nostri campi e la primavera sembra regalarci in questo ultimo scorcio del mese il suo volto più consono e classico. Parte finale di questo mese e inizio maggio un po’ meno piovosa e con maggiori aperture soleggiate in un contesto termico che vedrà dapprima tra oggi e domani una impennata su valori vicini ai 25 gradi sulle pianure centrali del nostro territorio durante le ore centrali della giornata e poi da domenica pomeriggio un nuovo calo.

Ecco le previsioni del meteo Assisi 30 aprile-2 maggio 2021 più nel dettaglio che in questa occasione in parte per domani e in gran parte per domenica presentano enormi difficoltà di una lettura modellistica corretta. Il tutto con uno sguardo attento anche all’Umbria.

Venerdì: la giornata più soleggiata della serie con passaggi nuvolosi più diradati e momenti di sole più diffusi. ventilazione dai quadranti meridionali debole a tratti moderata e temperature in evidente aumento. N.B. La mappa previsionale è un po’ una media del tempo che avremo nel corso della giornata (maggiori aperture al mattino, più nuvolosità nel pomeriggio).



Sabato: giornata nella quale si alterneranno momenti soleggiati ad altri più nuvolosi, rischio di precipitazioni (nelle quali sarà presente anche della sabbia del deserto del Sahara) brevi, isolate e dunque insabbiate. Ventilazione sempre moderata dai quadranti meridionali. Temperature che non aumenteranno ulteriormente solo per effetto della maggiore copertura nuvolosa e nonostante l’aumento dei valori termici in quota. Il caldo percepito di tipo africano comunque verrà maggiormente avvertito dal nostro fisico e si farà sentire. Molta sabbia del deserto sospesa sopra le nostre teste. Qualità dell’aria in peggioramento. N.B. La mappa è da intendersi suscettibile di piccole variazioni a causa della bassa predicibilità dei modelli matematici ancora ad oggi!

Domenica: ingresso di aria più fresca in quota e di maggiore nuvolosità che farà calare le temperature riportandole su valori più vicini ai 20 gradi sulle pianure nelle ore più calde della giornata. Brevi e limitati gli spazi soleggiati. Eventuali precipitazioni molto isolate e scarse Ventilazione sostenuta dai quadranti sud-occidentali più fresca. Qualità dell’aria in netto miglioramento grazie a questi venti che diraderanno la sabbia del deserto in sospensione nell’aria. N.B. Enorme difficoltà previsionale per questa giornata possibili variazioni anche significative!

Anticipazioni e concludo sul tempo di inizio settimana: fase decisamente più soleggiata con poche nuvole di passaggio, bell’inizio di settimana con valori termici normali per questo periodo tra 21 e 23 gradi.

A tutti voi come sempre da parte mia e di tutta la redazione di AssisiNews il più sincero augurio di trascorrere un sereno weekend del Primo Maggio! Grazie per il vostro affetto!

© Riproduzione riservata