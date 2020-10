Meteo Assisi 30 ottobre-1 novembre 2020: weekend con ampi sprazzi di sole

Torna puntuale, come ogni venerdì, il meteo Assisi 30 ottobre-1 novembre 2020, con la rubrica curata da Luca Tiberti per AssisiNews. Nel dettaglio le previsioni del meteo per la città serafica e per l’Umbria per questo weekend.

Buongiorno a tutti e un caro saluto, stiamo chiudendo un mese di ottobre che ha avuto, tirando le somme, un accumulo pluviometrico decisamente sopra la norma sulla nostra Umbria addirittura pensate con una piovosità che è stata di molto superiore a quella normale che si dovrebbe avere in questo mese. Nel corso delle ultime giornate avrete certamente avuto modo di notare un clima gradualmente meno freddo di notte e più mite di giorno, grazie a della nuvolosità che ha impedito alle temperature della notte di scendere troppo e la presenza del sole a tratti che è andato a riscaldare la massa d’aria sopra di noi di giorno rendendola meno fredda. Nel corso delle prossime giornate complice una accelerazione della corrente a getto tenderà a persistere questa situazione che mi piace definire “nè carne nè pesce” e dunque le temperature avranno oscillazioni davvero minime. Vediamo ora nel dettaglio la previsione completa per il meteo Assisi 30 ottobre-1 novembre 2020, con uno sguardo attento anche all’Umbria

Oggi venerdì: giornata che trascorrerà interamente con una alternanza tra sole e nuvolosità a tratti anche piuttosto compatta. Clima umido di notte e mite di giorno con scarsa ventilazione se non del tutto assente. Nottetempo e al primo mattino possibili riduzioni di visibilità a causa di foschie o banchi di nebbia.

Sabato: cambia poco rispetto al venerdì se non che il sole sarà più presente e diffuso, l’eventuale nuvolosità infatti, sarà meno incisiva, ventilazione sempre assai scarsa e clima umido di notte soprattutto. La giornata più soleggiata tra tutte! Nottetempo e al primo mattino possibili riduzioni di visibilità a causa di foschie o banchi di nebbia.

Domenica infine: giornata più simile al venerdì con nuvolosità che torna ad essere un po’ più presente rispetto al sabato in un contesto sempre mite. Giornata ideale per fare delle belle passeggiate all’aria aperta. Nottetempo e al primo mattino possibili riduzioni di visibilità a causa di foschie o banchi di nebbia.

Nel corso poi della prossima settimana persistenza di questo tipo di tempo variabile tra momenti più nuvolosi e altri nei quali il sole tenderà maggiormente a farsi vedere in un contesto sempre mite per il periodo.

A tutti voi, anche se il periodo per molti so che non è facile, l’augurio alle vostre famiglie di trascorrere momenti di serenità assieme alle persone cui volete più bene. Buon weekend, da AssisiNews.