Torre Civica colorata di rosa per sensibilizzare sul tumore al seno

La città di Assisi, colorando di rosa, la Torre Civica, sabato 31 ottobre, partecipa alla campagna di sensibilizzazione per lo screening mammario. “In Italia – ricorda l’assessore alla sanità Massimo Paggi – il cancro della mammella è il tumore più frequente per il sesso femminile. Nel 2019 si sono avuti 53.000 casi, una donna su 9, con un aumento di incidenza rispetto al passato e in particolare nella fascia di popolazione tra i 35-45 anni. Fondamentale è la diagnosi precoce per trattare la malattia nella sua fase iniziale, quando la possibilità di guarigione è assai elevata”.

“E’ un gesto simbolico – conclude l’assessore – quello di illuminare di rosa la Torre Civica, uno dei monumenti più rappresentativi della città, che vuole ricordare a tutti l’importanza fondamentale di sensibilizzare la cittadinanza sulla prevenzione, e quindi sulla puntualità degli screening, per incidere efficacemente sull’esito del tumore al seno”.

Già nel 2016 la Torre Civica si era colorata di rosa, per tutte quelle donne vittime di violenza, per tutte le madri, le ragazze e le bambine che hanno vissuto o vivono l’incubo più grande, quello della violenza fisica, psichica, sessuale, economica, assistita o dello stalking. “Un incubo dal quale si può e si deve uscire”, spiegava all’epoca l’amministrazione comunale di Assisi. A ottobre invece la Torre si era colorata di blu, un atto di sensibilizzazione per la dislessia.