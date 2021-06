Meteo Assisi 4-6 giugno 2021: sole e caldo “sopportabile”, ancora instabilità

Torna puntuale, come ogni venerdì, il meteo Assisi 4-6 giugno 2021, con la rubrica curata da Luca Tiberti per AssisiNews. Nel dettaglio le previsioni del meteo per la città serafica e per l’Umbria per questo weekend.

Buongiorno, siamo giunti ad un nuovo appuntamento con voi, l’estate italiana, voglio sottolineare prima di tutto che è iniziata, non è l’estate rovente e infuocata a cui sovente ci siamo abituati negli ultimi anni, anche perchè questa sarà targata interamente Nina e quando c’è la Nina (fenomeno ciclico di raffreddamento delle acque dell’oceano Pacifico) statisticamente in Europa questa stagione, almeno sulla carta risulta “più dolce e senza eccessi di calore”.

Nel corso di questo weekend tuttavia fino alla giornata di lunedì ci sarà un nuovo incremento dell’instabilità a causa di un anticiclone delle Azzorre in posizione troppo defilata in oceano ciò lascerà il nostro paese in una sorta di palude barica nella quale il sole è prevalente al mattino, scalda bene la superficie e poi al pomeriggio tende ad accentuarsi il “contrasto termico” e si potranno avere temporali che andranno ad abbassare i valori termici rendendoli ampiamente sopportabili.

Ecco le previsioni nel dettaglio del meteo Assisi 4-6 giugno 2021, con uno sguardo attento come sempre anche all’Umbria.

Venerdì: la giornata più calda e soleggiata con massime diurne vicine ai 30 gradi sulle pianure centrali della regione. Debole la ventilazione di prevalente direzione sud-occidentale. Temperature tipicamente estive e normali per il periodo.

Sabato: giornata più nuvolosa rispetto al venerdì soprattutto nella seconda parte con occasionali precipitazioni tra serata e notte su domenica. Temperature in lieve diminuzione su valori tra 25 e 26 gradi in pieno giorno. Ventilazione sempre debole dai quadranti sud-occidentali.

Domenica giornata piuttosto nuvolosa con solo brevi spazi soleggiati, possibilità di temporali localmente forti dal pomeriggio in avanti. Temperature massime sempre su valori intorno 26 gradi. Qualità dell’aria molto molto buona.

Concludo infine con un breve accenno sul tempo di inizio settimana che vedrà una prosecuzione di questa “fase instabile” più marcata lunedi dove il rischio di piogge sarà più alto, meno tra martedì e giovedì con sole più diffuso e poi il rovescio o il breve e locale temporale di pomeriggio in un contesto termico che permane estivo, ma senza eccessi di calore

A tutti voi l’augurio più sincero di tanta serenità alle vostre famiglie da parte mia e della redazione di AssisiNews!

