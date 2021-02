Meteo Assisi 5-7 febbraio 2021: weekend con temperature al di sopra della media

Torna puntuale, come ogni venerdì, il meteo Assisi 5-7 febbraio 2021, con la rubrica curata da Luca Tiberti per AssisiNews. Nel dettaglio le previsioni del meteo per la città serafica e per l’Umbria per questo weekend.

Buongiorno cari lettori, inutile davvero nasconderlo stiamo attraversando un periodo molto mite per il periodo con temperature intorno 12 gradi oltre il normale e per di più in un contesto nel quale pressoché tutti i principali indici climatici fanno pensare davvero a tutt’altro ossia che si vada nella direzione del freddo. Trovo assurdo davvero il contesto che stiamo attraversando, se a ciò aggiungiamo per di più un caos dei modelli davvero raro potete comprendere la estrema difficoltà da parte mia in questi giorni di fornirvi previsioni che abbiano almeno una lontana parvenza di attendibilità. Siamo praticamente a febbraio con un clima da inizio maggio. Il grande gelo tenderà nei prossimi giorni ad interessare tutta l’Europa settentrionale ma qui da noi il caos dei modelli e il caldo regnano sovrani. Vediamo intanto le previsioni per il meteo Assisi 5-7 febbraio 2021, con uno sguardo anche all’Umbria.

Oggi venerdì: giornata che parte piuttosto nuvolosa, seguono nel corso della mattinata poi ampie schiarite con sole appannato da velature a tratti anche dense. Contesto termico da inizio maggio, ventilazione debole di direzione sud-occidentale. Qualità buona dell’aria. Giornata spettacolare per fare belle e salutari passeggiate all’aria aperta.



Domani sabato: soleggiato ma con qualche nuvola a tratti di passaggio. Clima sempre da inizio maggio e ventilazione debole che tenderà ad aumentare di intensità man mano che ci avviciniamo sul finire della giornata. Pressione in netto calo che preannuncia il peggioramento della domenica.



Domenica infine: giornata assai grigia e piovosa con ventilazione in rinforzo dai quadranti sud-occidentali. Qualità dell’aria ottimale grazie anche e soprattutto alla bassa pressione dell’aria che consentirà ai gas di scarico delle macchine, fumi dei caminetti e fabbriche e caldaie di disperdersi per bene verso l’alto. Temperature sempre miti per il periodo ma con qualche grado in meno per effetto delle precipitazioni.

In conclusione che dirvi? Il caos dei modelli è davvero totale… In questa occasione non riesco a darvi una attendibile evoluzione del tempo per l’inizio della prossima settimana, sembra comunque che ancora vada proseguendo un clima mite per qualche giorno. Trovo incredibile ed io per primo che da molto vi parlo della possibilità che possa concretizzarsi un importante episodio di freddo, che ad oggi i modelli ancora non riescano a darci indicazione chiara su questo, anzi direi l’esatto opposto. Vedremo come sempre l’evoluzione insieme a voi.

Un caro saluto come sempre da parte mia e della redazione di AssisiNews!