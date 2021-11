Meteo Assisi 5-7 novembre 2021: prevale il sole, weekend fresco ma non freddo

Torna puntuale, come ogni venerdì, il meteo Assisi 5-7 novembre 2021, con la rubrica curata da Luca Tiberti per AssisiNews. Nel dettaglio le previsioni del meteo per la città serafica e per l’Umbria per questo weekend.

Buongiorno cari affezionati lettori di questa nostra rubrica meteo, “settimana di svolta” questa che si va concludendo dopo la tanta siccità accumulata da mesi di latitanza della pioggia. La pioggia seria si è fatta vedere finalmente ed è potuto cosi iniziare un lento e importante recupero dell’enorme deficit idrico. Vorrei sottolineare che al momento siamo ad un accumulo annuale di pioggia di 480mm (mediamente) e per fine anno si dovrebbero toccare valori tra 760 e 800mm. Eloquente descrivervi ancora come potete notare il pesantissimo deficit pluviometrico e se statistica non tradisce, il prossimo periodo da qui a fine Dicembre dovrebbe perciò rivelarsi piovosissimo! Lo vedremo strada facendo.

Intanto come sempre soffermiamoci al tempo che contraddistinguerà il fine settimana in arrivo, con focus sul meteo Assisi 5-7 novembre 2021 dedicato come sempre anche all’Umbria:

Oggi venerdì: giornata nella quale momenti di sole si alterneranno a nuvolosità. Ci sarà rischio di qualche rovescio veloce qua e la in modo sparpagliato. Giornata leggermente instabile nel complesso con ventilazione tra debole e moderata dai quadranti nord-orientali. Clima gradevole e aria molto pulita. Temperature sopra media di qualche grado sia nei valori massimi diurni che in quelli minimi della notte.

Domani sabato: giornata simile al venerdi tuttavia sarà maggiore la possibilità di rovesci di pioggia soprattutto tra tardo pomeriggio e durante la notte su domenica. Giornata nella quale comunque non mancherà qualche spazio soleggiato. Clima più fresco di giorno. Qualità dell’aria spettacolare grazie alla ventilazione moderata da nord-est.

Domenica: la giornata migliore della serie con sole maggiormente presente nell’arco della giornata e perqualche passaggio nuvoloso a tratti. Bella giornata nel complesso da trascorrere all’aperto con una gradevole ventilazione nord-orientale asciutta. Temperature massime diurne in aumento su valori intorno 18-19 gradi. Ottima occasione per fare lavatrici!

Breve anticipazione come sempre sul tempo di inizio settimana prossima: variabilità con sole, ma anche nuvolosità a tratti consistente e rischio di acquazzoni. Clima che resta fresco ma non freddo! A tutti voi l’augurio, come sempre ci piace fare, di trascorrere giornate di serenità dalla redazione di AssisiNews!

