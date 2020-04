Meteo Assisi 9-12 aprile 2020: sole e bel tempo nel weekend di Pasqua

Torna puntuale, come ogni venerdì, il meteo Assisi 9-12 aprile 2020, con la rubrica curata da Luca Tiberti per AssisiNews. Nel dettaglio le previsioni del meteo per la città serafica e per l’Umbria per questo weekend di Pasqua e fino al giorno di Pasquetta, in cui conterà ancora e soltanto stare in casa e non muoversi assolutamente.

Buongiorno e ben ritrovati a tutti, siamo giunti nel cuore della settimana santa uno dei periodi più importanti dal punto di vista religioso dell’anno, un lungo weekend pasquale ci attende anche se sicuramente per molti di voi me compreso avranno tutto un altro sapore quest’anno, complice il virus e la quarantena staremo a casa, ma ciò non deve rattristrarci, deve essere invece una grande occasione per godersi momenti in compagnia dei vostri cari che fa certamente sempre piacere e ci farà trascorrere momenti di serenità e di condivisione.

Il clima già molto mite dei giorni passati subirà un ulteriore riscaldamento almeno fino alla giornata di Pasqua per poi perdere qualche grado nella giornata di Pasquetta per il passaggio di nuvolosità più accentuata nell’arco della giornata e ventilazione in incremento dai quadranti sud-occidentali. Ecco le previsioni per il Meteo Assisi 9-12 aprile 2020, con uno sguardo anche all’Umbria, nel dettaglio:

Oggi venerdì: giornata di gran solleone da mattina a sera con incremento ulteriore sia delle temperature minime che di quelle massime che si porteranno intorno 23-24 gradi. Clima da maggio inoltrato. Ventilazione poco significativa dai quadranti settentrionali in prevalenza.

Sabato: giornata quasi speculare al venerdì con sole unico assoluto protagonista della scena. Temperature in ulteriore crescita tanto che le massime diurne supereranno i 25 gradi portandosi anche localmente a 26-27 gradi. Inutile dire molti gradi oltre il normale. Ventilazione sempre poco significativa.

Domenica di Pasqua: la mattinata al momento pare essere decisamente bella e soleggiata, poi a seguire invece nel corso del pomeriggio passaggio di una certa nuvolosità che a tratti potrà nascondere un po’ il cielo. Ventilazione debole al mattino poi incremento nel corso del pomeriggio soprattutto di una certa ventilazione sud-occidentale debole a tratti localmente moderata. Temperature stazionarie rispetto al giorno precedente. La nuvolosità che ho indicato in mappa si riferisce alla seconda parte della giornata al mattino infatti il sole sarà largamente presente.

Lunedì dell’Angelo: giornata con molti passaggi nuvolosi e che renderà il sole presente solo per brevissimi tratti. Ventilazione in accentuazione dai quadranti meridionali che diverrà moderata. Temperature per effetto del mix nuvolosità e ventilazione che subiranno un calo soprattutto nei valori massimi. (N.B. Potrebbero esserci lievi variazioni previsionali per questa giornata data la difficoltà modellistica di inquadrare correttamente l’evoluzione).

Diciamo subito che la seconda parte di questo mese pare al momento prendere una piega decisamente più dinamica e con maggiori occasioni piovose ma la prognosi ancora è decisamente riservata. Pesantissimo ancora al momento il deficit idrico sulla nostra Umbria

Luca Tiberti e la redazione tutta vi augurano una Pasqua serena e gradevole assieme ai vostri cari!

Buona Pasqua a tutti, da AssisiNews!