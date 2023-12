Mense scolastiche, Lega Assisi: “Bene gli interventi, ma le passerelle sono necessarie?”

“Ogni intervento teso a migliorare i servizi scolastici è sicuramente da lodare. Anche in questo caso l’apertura della nuova mensa presso la scuola Primaria di Rivotorto è un gesto da considerare molto positivo da parte della amministrazione. Ma, sempre a proposito di mense scolastiche, che fine hanno fatto i lavori per quella della Giovanni XXIII?”. A chiederselo sono i consiglieri della Lega Assisi Francesco Mignani e Jacopo Pastorelli.

Per i due esponenti di minoranza, mense scolastiche e altri migliorie sono “opere che vanno nella direzione più esemplare, perché aumentano la qualità di quei servizi che una scuola moderna deve essere in grado di fornire agli studenti, alle loro famiglie, alla comunità. Sono atti dovuti, da parte di chi ha responsabilità di governo, perché da ritenere fondamentali per conseguire migliori livelli educazione, formazione e socializzazione. Della apertura della nuova mensa é stato dato ampio risalto e riteniamo dunque giusta l’opera di divulgazione e di diffusione, tramite stampa e social, purché questa rientri, quando si tratta di un certo tipo di inaugurazioni, in quei parametri in cui la sostanza dell’intervento continui ad essere preponderante rispetto al presenzialismo di alcuni politici”.

“Il riferimento – dicono Mignani e Pastorelli – è relativo alla passerella di foto che sindaco, assessori e consiglieri ancora una volta in questa occasione inaugurale ci hanno propinato. Una esposizione mediatica che ovviamente come Lega di Assisi, non condividiamo, perché riteniamo ancora una volta che la sobrietà “dovrebbe” essere preponderante, quando ad essere interessati, sono soprattutto i contesti sociali ed educativi. È nostro parere che in primo piano devono risultare le buone azioni, piuttosto che le persone, in particolare se sono quelle che hanno responsabilità di governo. Un’abitudine questa, molto inveterata da parte di alcuni amministratori di maggioranza, soprattutto se tali interventi ricadono in un territorio di loro influenza elettorale. Nella piena condivisione, dunque della inaugurazione della mensa della scuola primaria di Rivotorto, dai politici che vi hanno presenziato, ci aspettavamo sinceramente oltre al report fotografico anche alcune dichiarazioni sullo stato dei lavori di un’altra mensa scolastica, non meno importante, quella della scuola Giovanni XXIII”.

“È questa un’opera che aspetta di essere consegnata da tempo. Finanziata con i fondi del PNRR – ricordano i due amministratori – è ferma al palo dal 2022, nonostante sia stato ripetuto più volte che il suo completamento era oramai prossimo. Ci rivolgiamo dunque ai nostri amministratori di maggioranza, ricordando loro che ogni plesso scolastico ha la sua importanza e necessita dunque di risposte: mensa, manutenzione, messa in sicurezza di alcune parti pressoché datate ed è quello di cui ha bisogno in questo momento la scuola in questione, la Giovanni XXIII. Del resto è buona politica, quella di prestare attenzione a tutte le altre scuole del territorio, una cosa che può e deve essere fatta anche con semplicità, senza rumore e con modestia, come atto dovuto alla comunità e non come ostentazione di un potere effimero.

© Riproduzione riservata