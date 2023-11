Ponte dell’Immacolata 2023 ad Assisi: cosa fare in città dal 7 al 10 dicembre

Parte il Natale con tanti eventi e presepi: non mancheranno inoltre i focaracci, concerti e iniziative per bambini

Tanti gli eventi per il Ponte dell’Immacolata 2023 ad Assisi: e Assisi News non manca di fornire una guida su cosa fare in città dall’8 al 10 dicembre. Dall’1 dicembre al 7 gennaio, in Piazza Santa Chiara, i tradizionali nostri mercatini di Natale, con prodotti artigianali e natalizi di qualità. Nella sala del Calendimaggio in piazza del Comune, dall’1 al 10 dicembre 2023 con orario 14-19 e di sabato e festivi anche la mattina, ci sarà la bancarella natalizia con le strenne di Natale realizzate dagli studenti della scuola secondaria di primo grado “Frate Francesco”, Istituto comprensivo Assisi 1. Anche a Santa Maria degli Angeli, nella piazza accanto alla basilica di Santa Maria degli Angeli, non mancheranno i tradizionali mercatini con prodotti artigianali.

Non mancano le mostre nel programma degli eventi del ponte dell’Immacolata 2023 ad Assisi. Alla Pro Civitate Christiana, dall’1 dicembre al 6 gennaio, con orario 10:30/12:30 e 16.30-18.30, è possibile visitare la mostra fotografica (“Le opere d’Arte, l’arredo liturgico, la devozione ai Santi che hanno ispirato i membri delle Comunità Religiose di Assisi”) realizzata dal gruppo QDG (Quelli del Gino); scuola di Fotografia della Cittadella di Assisi condotta da Gino Bulla. Fotografie realizzate da: Chung Ho Sun, Lorenzo Dottorini, Stefano Passerini, Gabriele Poeta, Giuseppina Policino, Rosa Alessandro, Silvano Roscini, Luca Santucci. Sempre alla Pro Civitate, “Un Dio pellegrino per abitare fra noi” è il titolo della mostra che dal 3 dicembre al 28 gennaio proporrà una selezione delle opere dei popoli sulla Natività e l’infanzia di Gesù Cristo. Gli orari sono feriali: 10.30-12.30; 16.30-18.30; festivi: su prenotazione telefonica: 075/813231. Dal 2 al 10 dicembre nella sala delle Logge va in scena il Concorso Alberi d’autore, decorazioni di alberi di Natale con varie tecniche del ricamo, pizzi e arti applicate. Premiazione del concorso 10 dicembre ore 16.30, iniziativa a cura dell’Accademia Punto Assisi aperta con orario 10-12.30 e 15-18.30.

Nel ponte dell’Immacolata 2023 ad Assisi non manca anche un assaggio delle natività: dal 3 dicembre alle 16 e fino al 7 gennaio 2024 con orari dalle 9 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 19 nella Basilica Papale di Santa Maria degli Angeli si rinnova la mostra Presepi dal Mondo: da Greccio, diventato una nuova Betlemme, la rappresentazione del presepio, sgorgata dal cuore di San Francesco, si diffuse in tutta Italia, in Europa e nel mondo intero, conservando intatto, nelle diverse espressioni di culture e folklore, il messaggio fondamentale, autenticamente evangelico, che il Poverello di Assisi voleva. C’è poi la mostra collettiva arte Contemporanea a Palazzo Bonacquisti, con “Spatium Lucis” – artisti contemporanei per gli Ottocento anni dall’invenzione del Presepio a cura dell’Associazione “La Casa degli Artisti”, che verrà inaugurata il 7 dicembre e rimarrà in mostra fino al 7 gennaio 2024. In piazza del Comune nella Sala del Capitano del Popolo sarà visibile il Presepe artistico in stile napoletano del ‘700 con la vestitura dei pastori è stata realizzata e cucita interamente a mano da Antonietta Mancinelli Angeletti; dall’8 dicembre al 7 gennaio, a Santa Maria degli Angeli al Palazzo del Capitano del Perdono, con orari dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19, l’Esposizione Presepistica a cura dell’ Associazione Presepisti Assisani.

Per quanto riguarda il trenino, “Assisi Enjoy Christmas Tour” permetterà di scoprire, vicoli e splendide piazze. Partenza: Piazza del Comune, via San Gabriele dell’Addolorata, via Alessi, viale Umberto I, Porta Nuova, via Borgo Aretino, via Santa Chiara, via Santa Agnese, Piazza del Vescovado, via Santa Apollinare, Piazza San Pietro, via Fontebella, Palazzo Monte Frumentario, via Portica, Piazza del Comune. Corse ogni 30 minuti, con partenza e arrivo in Piazza del Comune. Stazioni e biglietteria: Piazza del Comune e Palazzo Monte Frumentario. Biglietteria a bordo: € 6.00 adulti; € 3.00 bambini 3-10 anni; gratis bimbi fino a 3 anni. I bambini sotto i 10 anni devono essere necessariamente accompagnati da un adulto. Il trenino del Natale funzionerà tutti i giorni dal 2 Dicembre al 7 Gennaio con orari dalle 10 alle 18.00 | 25 Dicembre e 1° Gennaio dalle ore 14.30. Al Monte Frumentario, con inaugurazione dal 2 dicembre, c’è peraltro la Casa del presepe di Francesco, aperto dal 2 dicembre al 7 gennaio con giochi di ruolo, racconti, suggestioni luminose e laboratori creativi. Promosso dal Comune di Assisi e a cura del Teatro San Carlo Foligno sarà ad ingresso gratuito con orari alle 10:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19:00)

Nella Basilica di San Francesco il ponte dell’Immacolata 2023 ad Assisi, verrà inaugurata alle 18 dell’8 dicembre un’opera straordinaria, davanti alla Basilica inferiore di San Francesco: un presepe lungo 8 metri, alto e profondo 4, con la rappresentazione della Sacra Famiglia con San Francesco e gli angeli. Non mancherà la tradizionale accensione delle illuminazioni scenografiche: per oltre un mese, l’intera città sarà inondata di luce, segno di speranza, con suggestive luminarie e illuminazioni scenografiche su chiese e monumenti del centro storico. Tutto con luci led, a basso impatto energetico e con un progetto di sostenibilità ambientale. Sarà anche inaugurato e acceso l’albero di Natale della Valle d’Aosta e il presepe del Colle del Paradiso ideato da Carlo Angeletti e realizzato sin dal 1995 grazie alla disponibilità del Sacro Convento e alla collaborazione di familiari e amici. Altro presepe visibile – e che verrà inaugurato il 3 dicembre alle 16 con in collegamento il cardinale Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme- è quello tradizionale, a grandezza naturale, con una suggestiva illuminazione. Inaugurazione e accensione 3 dicembre, ore 16.00 con in collegamento S.B. Card. Pierbattista Pizzaballa – Patriarca di Gerusalemme dei latini da Sovere.

Per quanto riguarda il programma degli eventi del ponte dell’Immacolata 2023 ad Assisi, il 7 dicembre alle 10.30 a Santa Maria degli Angeli l’inaugurazione della Casa di Babbo Natale che sarà aperta tutti i fine settimana con i seguenti orari orari: sabato e domenica 11.00/18.00; giovedì 21 e venerdì 22 dicembre anche dalle 14.30 alle 18.00. Iniziativa a cura della Pro Loco Santa Maria degli Angeli. Non mancheranno i focaracci, alle 17 alla Rocca Maggiore quello dell’Immacolata con caldarroste e vin brulé attorno al tradizionale e maestoso focaraccio. L’evento avrà luogo con qualsiasi condizione meteo, a cura degli Amici della Montagna in collaborazione con il Comune di Assisi. Mezz’ora dopo, ad Armenzano, il gran fuoco dell’Immacolata, a cura della locale Pro Loco in collaborazione con il Comune di Assisi. Alle 17.30 a Rivotorto l’accensione di albero di Natale nel centro del paese e inaugurazione del Presepe

nella Chiesa Parrocchiale, a cura della Pro Loco di Rivotorto.

La giornata dell’8 dicembre si apre alle 11.30 con l’iniziativa del FAI al bosco di San Francesco con un aperitivo in musica e il concerto dei giovanissimi TUNING Voices, gruppo vocale a cappella. A seguire un profumato aperitivo con dolcetti e vin brulè. Il costo è di 10 euro, sei per bambini e iscritti al Fai. Dalle ore 15.30 alle ore 18.30 a Santa Maria degli Angeli passeranno gli zampognari con musiche e atmosfere di Natale itineranti per le vie del territorio assisano, iniziativa a cura dell’Accademia Resonars e del Comune di Assisi, mentre alle ore 16 nella Basilica di Santa Maria “La Porziuncola, culla del francescanesimo”, una visita guidata con approfondimento sulla Porziuncola, culla del francescanesimo, ed il suo bellissimo museo. Costo 10 euro più tre euro di ingresso al Museo della Porziuncola, iniziativa a cura di Agtu, prenotazioni 075 815228 – 339 3390103. Sempre l’8 dicembre dalle ore 17.00 alle ore 18.00 al Palazzo Monte Frumentario che per il Natale 2023 ad Assisi diventa Casa del presepe di Francesco, sono in programma laboratori creativi

sul tema della storia del primo presepe, promossi dal Comune di Assisi e a cura di Ideattivamente, con ingresso libero. Dalle ore 16 per le vie del centro storico, Babbi Natale Marching Band, che suoneranno per le vie del centro storico di Assisi, portando festa e allegria con musica natalizia. Alle ore 17 a Castelnuovo l’accensione dell’albero di Natale a cura della locale Pro loco. Alle ore 21 nella Basilica inferiore “Armonie di Pace”, presentazione del libro di fra Gennaro M. Becchimanzi OFMConv per celebrare l’VIII Centenario del Natale di San Francesco a Greccio 1223-2023. Organista Michal Slawecki;

Soprano Regina Puccillo, Baritono Paolo Ciavarelli, Oboe don Domenico Parrotta. Schola Gregoriana e Corale.

Sabato 9 dicembre alle 11 gli eventi ponte dell’Immacolata 2023 ad Assisi partono dalle 11 con Il Natale di Francesco secondo Giotto, una visita guidata alla Basilica di San Francesco sul tema del Natale. Costo: Euro 10,00 + 2,50 auricolari, iniziativa a cura di AGTU, info e prenotazioni 075 815228 – 339 3390103. Alle ore 15 alla Rocca Maggiore “Un castello di ghiaccio”: Elsa, la regina di Arendelle, accompagnerà i bambini alla scoperta della Rocca Maggiore. Età consigliata: 3-8 anni Costo: 4 euro bambini, 6 euro adulti A cura di Opera Laboratori, info e prenotazioni 075 8138680. Alle ore 16.30 nella Basilica di Santa Chiara il concerto “Il Coro Voci del Bondone di Sopramonte di Trento animerà la S. Messa, a cui farà seguito un concerto di canti natalizi e di montagna. A Capodacqua di Assisi alle 16.30 Riscaldiamo il Natale, laboratorio di biscotti per bambini; alle ore 17.30 merenda con biscotti e cioccolata calda e letterina per Babbo Natale e alle 19 l’arrivo di Babbo Natale con a seguire alle 19 l’apericena di Natale a cura della Proloco Capodacqua di Assisi. Alle ore 17 nella biblioteca Comunale di Assisi “La vera storia di Babbo Natale”, spettacolo con pupazzi e attori con Mario Mirabassi Della compagnia Tieffeu – Teatro di figura umbra, a cura della Biblioteca Comunale Assisi. Alle 21 nella Cattedrale di San Rufino “Il giovane Mozart”, iniziativa a cura della Fondazione Internazionale Assisi con la Cappella Musicale e Orchestra d’archi della Cattedrale di San Rufino.

Domenica 10 dicembre alle 10 con partenza dallo Iat di Piazza del Comune “I luoghi della giovinezza di Chiara e Francesco”, visita guidata con itinerario nel centro storico di Assisi alla scoperta dei luoghi in cui sono nati e cresciuti Chiara e Francesco. Costo 10 euro, a cura di A.G.T.U., info e prenotazioni: 075 815228 – 339 3390103. Alle ore 12 sempre con partenza dallo Iat di Piazza del Comune la visita guidata della domus del Larario e della cosiddetta Casa di Properzio Costo: 10,00 euro a persona, gratis bambini sotto 8 anni A cura di Opera Laboratori, info e prenotazioni 075 8138680 , Alle ore 15 a Petrignano al parco Don L. Ortolani “La casetta degli elfi – Spediamo la letterina a Babbo Natale”, iniziativa a cura della Pro Loco di Petrignano. Alle ore 15 a Castelnuovo, nel salone parrocchiale i laboratori creativi di Natale per bambini, a cura della Pro Loco di Castelnuovo.

E ancora, alle 15.30 in Piazza Garibaldi a Santa Maria, “Natal800: un viaggio attraverso le origini del Natale”: Un treno natalizio dal sapore ottocentesco, con Babbo Natale, Coro natalizio MusicAngeli, cornamuse e zampognari, laboratori per bambini e lettura animata in italiano e inglese. A cura di Rione Fornaci e Pro Loco SMA. Alle 16 al Bosco di San Francesco “Un Natale tutto da mangiare”: muniti di grembiulino e cappello da cuoco, i partecipanti potranno realizzare fantasiosi biscotti da mangiare o regalare, con lo chef Luca Fabbri. Laboratorio consigliato a tutti i piccoli golosi. Costo: Euro 8,00 Bambini iscritti FAI Euro 6,00. Alle 17 ad Assisi in via Portica, inaugurazione del presepe allietata dalla Banda Musicale di Giano dell’Umbria, diretta dal Maestro Simone Gubbiotti, itinerante fino a Piazza del Comune. L’iniziativa è a cura dell’Ass. Amici della Montagna. Alle ore 17 al centro Pastorale Parrocchia Santa Maria degli Angeli, infine, il concerto “Francesco messaggero di Pace”, con ingresso a offerta Per info e prenotazioni: 393 9715743 / 3408511762 / 335 5247871. (Assisi News ha anche un sito dedicato agli eventi, www.assisieventi.it)

