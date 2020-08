Speciale Meteo Ferragosto 2020: tre giorni di grande sole e grande caldo

Speciale Meteo Ferragosto 2020 su AssisiNews, il meteo Assisi 14, 15 e 16 agosto 2020, con la rubrica curata da Luca Tiberti per AssisiNews. Nel dettaglio le previsioni del meteo per la città serafica e per l’Umbria per questi due giorni di piena estate.

Cari amici e care amiche ben ritrovati. Come promesso ecco l’appuntamento con lo speciale Meteo Ferragosto 2020 che spero possa esservi di grande utilità nell’organizzazione delle vostre giornate attorno Ferragosto. Bene… Sole assoluto protagonista della scena tra domani e domenica con solo una lieve possibilità di qualche “isolato e sporadico temporale di calore” nelle ore più calde della giornata, poco o nulla di altro da segnalare o aggiungere davvero se non temperature massime vicine alla “soglia pericolosa dei 35 gradi”.

Caldo intenso, ventilazione debole dai quadranti occidentali in prevalenza. Periodo ottimale sicuramente per gite al mare o scampagnate in alta montagna per godere di attimi di fresco. Qualunque fosse la vostra scelta non dimenticate mai di trascorrere momenti di leggerezza assieme alle persone cui volete più bene! Un caro saluto e un buon Ferragosto a tutti voi da parte di tutta la redazione di AssisiNews!