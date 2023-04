Speciale meteo Pasqua e Pasquetta 2023: le previsioni

Torna puntuale, come ogni venerdì, la rubrica curata da Luca Tiberti per Assisi News. Ovviamente le previsioni di oggi sono uno Speciale meteo Pasqua e Pasquetta 2023, dal 7 al 10 aprile 2023, con tanti eventi e iniziative in città.

Buongiorno a tutti i nostri cari lettori,

edizione flash dello speciale meteo Pasqua e Pasquetta 2023, settimana Santa pienamente invernale dal punto di vista termico questa che stiamo vivendo con i cappotti che sono tornati protagonisti delle nostre giornate. Continua la penuria di precipitazioni sul nostro territorio con situazione siccità da moderata a grave. Nel corso del lungo weekend pasquale poco cambierà dal punto di vista termico resteremo infatti sotto media le temperature seppur in leggero aumento. Della instabilità ci sarà tra sabato e il giorno di Pasqua con qualche precipitazione di modesta entità. Pasquetta fredda ma con il sole, da martedì in avanti forte impennata termica con ritorno del caldo. Auguriamo a tutti una buona e serena Pasqua! A prestissimo.

