Alessandro Borghi e Irene Forti in visita ad Assisi: lo scatto

Qualche ora di relax per la coppia, in questo inizio di aprile

Macchina fotografica al collo come un “normale” turista, Alessandro Borghi ha trascorso qualche ora da turista ad Assisi, visitando la città e le sue bellezze. Ad avvistarlo in piazza del Comune alcuni cittadini. Ad accompagnare l’attore, la fidanzata Irene Forti.

Alessandro Borghi, 38 anni, ha iniziato la sua carriera come stuntman, grazie alla sua passione per lo sport e le arti marziali, lavorando presso gli studi di Cinecittà tra il 2005 e il 2007. Successivamente, ha intrapreso la carriera di attore, partecipando a numerose produzioni televisive e cinematografiche. Diventato famoso grazie a “Non essere cattivo” (2015) di Claudio Caligari e “Suburra” (2015) di Stefano Sollima, ha confermato poi il successo in “Diavoli” (2020), al fianco di Patrick Dempsey, e nel ruolo di Rocco Siffredi in “Supersex” (2024). Irene Forti 34 anni ed è una ex modella diventata poi manager nel settore delle risorse umane e oggi è la fondatrice di una società di coaching psicologico.

Per la prima volta in pubblico dal 2021, la coppia sta insieme dal 2019. Ad Assisi Alessandro Borghi e la compagna hanno visitato la Basilica di San Francesco e la zona di Santa Chiara e di piazza del Comune, e si aggiungono alle tante celebrities che hanno visitato la città nel corso degli ultimi anni: ultime ma non ultime, Antonella Clerici, la cantante Rita Ora e Jim Caviezel

Foto in evidenza Giffoni Film Festival | Flickr

