Umbria Fashion, chiusura col successo e premio all’assisana Vivetta, “talento di successo”

Obiettivo centrato per Umbria Fashion, il nuovo contest ideato e diretto da Laura Cartocci e dedicato al mondo della moda che si è proposto come punto di contatto tra il mondo dei giovani appassionati al fashion, le scuole, le università e il tessuto imprenditoriale di questo settore. Una due giorni, il cui palcoscenico è stata la Sala dei Notari di Palazzo dei Priori a Perugia, che ha visto alternarsi 25 eventi, 18 fashion show e 45 ospiti al centro di talk tematici, storie di successo, premiazioni e presentazioni di libri.

Moda, arte, solidarietà, innovazione, sostenibilità, opportunità per i giovani le tematiche che si sono intrecciate e hanno animato il dibattito durante l’evento, con spunti di riflessione e testimonianze importanti. Grande anche la presenza del pubblico che ha partecipato con entusiasmo alle due giornate di Umbria Fashion. Tra gli ospiti della manifestazione, la stilista umbra di fama internazionale Vivetta Ponti, premiata anche come talento umbro di successo, Roberto Farnesi attore e imprenditore, testimonial dell’evento insignito anche del titolo di Cavaliere di Un’idea per la vita Onlus, Piero Iacomoni, presidente board di Monnalisa, insieme al direttore creativo Barbara Bartocci, Eleonora Benefatto, Miss Italia 1989, e l’influencer Emma Del Toro. Importante è stato anche il contributo di Carolina Cucinelli, co-presidente e co-direttice creativa di Brunello Cucinelli.

Tante anche le autorità che sono intervenute, Donatella Tesei, presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti e Laura Pernazza, presidenti rispettivamente della Provincia di Perugia e di Terni, Andrea Romizi, sindaco di Perugia, e gli assessori comunali di Perugia Gianluca Tuteri, Luca Merli, Gabriele Giottoli, Margherita Scoccia e Clara Pastorelli.

