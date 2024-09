A Santa Maria la Festa Tricolore dell’Umbria di Fratelli d’Italia: il programma

“La Festa Tricolore dell’Umbria è un’occasione per rafforzare il nostro impegno a favore del buon governo della Regione e della nostra nazione”: lo afferma Emanuele Prisco, sottosegretario al ministero dell’Interno e coordinatore regionale di FdI in occasione dell’iniziativa, storico evento del partito organizzato dal coordinamento regionale di Fratelli d’Italia che avrà luogo sabato 28 settembre in piazza Garibaldi a Santa Maria degli Angeli. In caso di maltempo la Festa tricolore dell’Umbria si svolgerà all’interno dei locali del Palazzo del Capitano del Perdono.

L’evento prenderà il via alle 9:30 con una serie di panel che affronteranno questioni di grande rilevanza politica ed economica. La vicepresidente del Parlamento europeo, Antonella Sberna, insieme all’eurodeputato Marco Squarta, sarà tra i protagonisti della discussione sul ruolo dell’Italia in Europa, un tema che si intreccia con le sfide economiche e geopolitiche che il Paese dovrà affrontare nei prossimi anni.

Uno dei punti di forza del programma sarà il turismo, considerato un volano di sviluppo per l’Umbria. Gianluca Caramanna, responsabile nazionale Turismo per FdI, e l’assessore regionale Paola Agabiti Urbani si confronteranno sulle strategie per valorizzare il patrimonio naturale e culturale della regione, migliorando le infrastrutture turistiche e creando nuove opportunità lavorative per i giovani. Il turismo, come sottolineato più volte da Fratelli d’Italia, rappresenta un settore chiave per il rilancio economico dell’Umbria, soprattutto in ottica post-pandemia.

Un altro intervento di grande rilevanza sarà quello del senatore Franco Zaffini, presidente della Commissione Affari sociali, Sanità, Lavoro e Previdenza sociale, che affronterà una “operazione verità” sul sistema sanitario umbro. Zaffini, figura di riferimento per Fratelli d’Italia sul fronte delle politiche sanitarie, si è più volte espresso in maniera critica verso la gestione della sanità regionale, promettendo una riforma strutturale che miri a ridurre le liste d’attesa e migliorare l’accesso ai servizi medici nelle aree rurali.

Nel pomeriggio, a partire dalle 15:00, i riflettori saranno puntati sulle infrastrutture, con l’intervento del viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Galeazzo Bignami, che illustrerà i progetti per potenziare i collegamenti e migliorare la mobilità all’interno della regione. Le infrastrutture, come ribadito dallo stesso Prisco, sono un elemento chiave per lo sviluppo dell’Umbria e la sua capacità di attrarre investimenti, tanto a livello nazionale quanto internazionale. La Festa Tricolore dell’Umbria si concluderà con l’intervento di Giovanni Donzelli, responsabile nazionale dell’organizzazione di FdI, che risponderà alle domande dei rappresentanti del mondo giovanile di Gioventù Nazionale. Il confronto con i giovani sarà un momento chiave per discutere delle sfide future e dei risultati già raggiunti a livello governativo, sia nazionale che regionale.

“FdI – prosegue Prisco – ha al suo interno donne e uomini capaci di interpretare al meglio gli obiettivi di crescita socio economica che l’Umbria merita. Vogliamo continuare a costruire l’Umbria che guardi avanti e non faccia passi indietro, puntando su crescita, sviluppo e coesione sociale, perché diventi finalmente una terra da scegliere e non da cui emigrare, in primis per i nostri ragazzi. Siamo convinti che le idee di Fratelli d’Italia siano un utile contributo alle sfide che ci aspettano”. La manifestazione – spiega – rappresenta “un momento fondamentale per rilanciare l’azione del movimento di Giorgia Meloni in vista delle elezioni regionali”.

