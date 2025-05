Adil Zaoin è il primo consigliere di fede islamica: entrerà con i Progressisti per Assisi

(Flavia Pagliochini) Lo chiamano il “sindaco dei Portali”, il suo nome è emerso sulle cronache locali nel 2017 quando la comunità islamica di Assisi era suo malgrado balzata agli onori delle cronache per le polemiche sulla concessione della tendostruttura (peraltro rimessa a nuovo dalla stessa comunità) per il periodo del Ramadan. E, oggi, è il primo consigliere di fede islamica, “musulmano praticante” come egli stesso si definisce e, ovviamente, osservante del Ramadan: rappresenterà tutti i cittadini, inclusa la comunità islamica che in città conta un migliaio di persone.

Adil Zaoin vive in Umbria da trent’anni: è arrivato ad Assisi per raggiungere il fratello, lavora in un albergo del centro e da 16 è cittadino italiano a tutti gli effetti. “Sono cresciuto nel centro storico della città, mio padre e mia madre vivono ancora in Marocco e sono due infermieri in pensione. Sono sposati da 68 anni e sono orgoglioso di loro”. Già nel 2021 era stato il secondo più votato tra i consiglieri del Movimento 5 Stelle.

Oggi l’arrivo in consiglio comunale: “Non ho parole – il suo messaggio via Facebook di Adil Zaoin pubblicato nella notte di martedì – per esprimere la mia gratitudine. Sono stato eletto consigliere comunale con un risultato che mi riempie di emozione e responsabilità. Ringrazio tutte le cittadine e i cittadini che hanno creduto in me. Ringrazio in particolare la comunità musulmana di Assisi, che mi ha sostenuto con forza e fiducia. So quanto è importante, oggi più che mai, sentire che la propria voce sia ascoltata. Sarò il consigliere di tutti. È questo che richiede il mio ruolo ed è questa la promessa che faccio. All’interno del Consiglio Comunale porterò anche la voce della comunità che rappresento, con l’obiettivo di dare risposte, trovare soluzioni, costruire ponti. Lo farò con umiltà e amore per questa città che è casa mia. Lo farò con rispetto per tutti, senza mai dimenticare da dove vengo e perché sono qui. Grazie a tutti”.

