Amministrative 2021, affluenza e dati spoglio in aggiornamento continuo

(AMMINISTRATIVE 2021, ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO)

AGGIORNAMENTO DELLE 18.30 Con quasi 12 voti scrutinati, Stefania Proietti è al 50.62, Cosimetti al 42%, Fasulo 3, Sannipola 1, Ciotti 3.2 11.800 voti

Ricordiamo che si tratta di dati parziali e relativi a circa 3/4 dell’elettorato, pari a circa 7.500 voti su circa 15.000 votanti. Voti validi sparpagliati su più sezioni diversissime tra loro.

AGGIORNAMENTO DELLE 17 Ancora dati parziali sulle elezioni amministrative 2021 ad Assisi. Con circa 7.500 voti scrutinati, un mezzo dell’elettorato votante, Stefania Proietti è in testa con circa il 49.50%. Il candidato di centrodestra e civiche Marco Cosimetti sarebbe al 43% circa. Staccatissimi Ciotti – 3% circa – Fasulo – a fatica poco sotto al 3% – e Roberto Sannipola, poco sopra l’1%. Ricordiamo che si tratta di dati parziali e relativi a circa metà dell’elettorato, pari a circa 7.500 voti su circa 15.000 votanti. Voti validi sparpagliati su più sezioni diversissime tra loro.

AGGIORNAMENTO DELLE 16 A circa un quinto dello spoglio con poco più di 3400 voti scrutinati, la situazione ad Assisi sarebbe la seguente: Stefania Proietti, intorno al 50%, Marco Cosimetti, circa 41%. Staccatissimi gli avversari: al terzo posto si piazza Luigino Ciotti, con circa il 4%, a seguire Francesco Fasulo e Roberto Sannipola, rispettivamente poco sotto al 3% e poco sopra all’1%.

Ad Assisi alle amministrative 2021 gli elettori aventi diritto al voto sono 23.058, di cui 11.169 uomini e 11.889 donne; hanno votato poco più di 15.000 persone, per la precisione 15.144, con una leggera superiorità delle donne (7.714) rispetto agli uomini (7.430). Il seggio con l’affluenza più bassa è quello di Piazza del Comune, con un’affluenza al 36%, mentre il dato più alto è quello del seggio 7, sempre ad Assisi (zona espansione), con un’affluenza al 74%.

ARTICOLO ORIGINALE DELLE 15 – Anche Assisi, insieme a Bettona è tra i comuni che va al voto in queste amministrative 2021. I seggi sono stati aperti domenica 3 ottobre alle 7 e hanno chiuso alle 23, e hanno riaperto alle 7 di lunedì 4 ottobre per poi chiudere definitivamente alle 15. Gli eventuali ballottaggi si terranno con le stesse modalità tra due settimane, domenica 17 e lunedì 18 ottobre. Cinque anni fa l’affluenza ad Assisi era stata del 18,49% (alle 12), del 53,24% alle 19 e del 70,21 alle 23. Allora si era votato in un giorno solo.

Ad Assisi gli elettori aventi diritto al voto sono 23.058, di cui 11.169 uomini e 11.889 donne. A Bettona ci sono 3.440 elettori, con 1.691 uomini e 1.749 donne. Alle 15 del 4 ottobre, l’affluenza ad Assisi è stata del 65,68 (era del 70,20 nel 2016), mentre a Bettona del 70,67% (era il 74,05% nel 2016). In Umbria hanno votato complessivamente il 67,97 degli aventi diritto. (Continua dopo la foto con tutti i dati).

Nella giornata di ieri, l’affluenza ad Assisi per le amministrative 2021 era stata del 48,53%, mentre a Bettona del 52,01%. In tutta l’Umbria l’affluenza era stata del 49,06%. Alle 19 l’affluenza ad Assisi è del 36,66% (poco meno di 8.500 elettori). A Bettona del 40,38%. In Umbria la media è alle 19 è del 37,37%. Alle 12 di domenica invece i votanti erano stati il 15,03% dell’elettorato, contro il 20,38% del quinquennio precedente. Sopra i 15mila abitanti c’è la possibilità del ballottaggio: se quindi per Assisi questo potrebbe essere – e molto probabilmente sarà – solo il primo tempo, già da domani si conoscerà il sindaco di Bettona.

In queste amministrative 2021 Assisi può scegliere tra cinque candidati: Luigino Ciotti (A Sinistra), Marco Cosimetti (Forza Italia – Progetto Assisi, Fratelli d’Italia Assisi, Lega Assisi e Marco Cosimetti Sindaco), Francesco Fasulo (Ambiente per Assisi e frazioni, Amore per Assisi e frazioni, Giovani per Assisi e frazioni, Lavoro per Assisi e frazioni, Meno tasse per Assisi e frazioni), Stefania Proietti (Assisi Civica, Assisi Domani, Partito Democratico e Movimento 5 Stelle) e Roberto Sannipola (Alternativa Riformista). Quattro invece gli aspiranti primi cittadini bettonesi: Lamberto Marcantonini (Il quadrifoglio), Valerio Bazzoffia (Bettona Da Vivere), Gianluca Schippa (Uniti per Bettona), Lucio Bambini (Cambiamo Bettona).

© Riproduzione riservata