Amministrative 2021, sorteggiate le schede ad Assisi e Bettona (foto)

Amministrative 2021, sorteggiate le schede ad Assisi e Bettona. In entrambi i casi tutti i candidati e tutte le liste hanno ottenuto l’ok.

Per Assisi l’ordine è il seguente: Luigino Ciotti con A Sinistra, Stefania Proietti con Assisi Civica, Assisi Domani, Movimento 5 Stelle e Pd, Marco Cosimetti con Lega, Forza Italia – Progetto Assisi, Fratelli d’Italia, Marco Cosimetti Sindaco, Roberto Sannipola con Alternativa Riformista e Francesco Fasulo con L’ Amore per Assisi e Frazioni, Giovani per Assisi e Frazioni, Lavoro per Assisi e Frazioni, Meno Tasse per Assisi e Frazioni, Ambiente per Assisi e Frazioni. Qui tutte le informazioni e i candidati.

Per Bettona questo l’ordine per le amministrative 2021: Lucio Bambini con Cambiamo Bettona, Gianluca Schippa con Uniti per Bettona, Valerio Bazzoffia con Bettona da Vivere e Lamberto Marcantonini con Il Quadrifoglio. Qui tutte le informazioni e i candidati.

Il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, ha adottato il decreto che fissa la data del turno ordinario annuale delle elezioni amministrative (comunali e circoscrizionali) nei comuni delle regioni a statuto ordinario. Le consultazioni elettorali si svolgeranno nei giorni di domenica 3 ottobre e di lunedì 4 ottobre 2021, con eventuale turno di ballottaggio per l’elezione diretta dei sindaci nei giorni di domenica 17 ottobre e di lunedì 18 ottobre 2021. I comuni coinvolti saranno 1.162, tra i quali 18 capoluoghi di provincia (compresi Torino, Milano, Bologna, Roma e Napoli) e 9 comuni sciolti per fenomeni di condizionamento e infiltrazione di tipo mafioso, per un totale di 12.015.276 elettori.

