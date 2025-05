Amministrative 2025, affluenza giorno 1: ad Assisi alle 12 ha votato il 13.34%

(Articolo in aggiornamento fino alle 23 del 25 maggio) Anche Assisi è tra i comuni che vanno al voto in queste amministrative 2025. I seggi sono aperti domenica dalle 7 alle 23, per poi riaprire alle 7 di lunedì e chiudere definitivamente alle 15. A meno di un’improbabile situazione di parità tra i due candidati, Valter Stoppini ed Eolo Cicogna, non ci sarà ballottaggio. L’affluenza alle ore 12 ad Assisi è del 13.34% (nel 2021 era stata del 13.14%) e a livello regionale (dove si vota anche ad Amelia e Monte Santa Maria Tiberina) è del 13,58 per cento, frutto della media tra i dato di Assisi e quello degli altri due comuni (14,02 ad Amelia e il 14,88 a Monte Santa Maria Tiberina).

Nel 2016, quando si votava in un giorno solo, l’affluenza ad Assisi era stata del 18,49% (alle 12), del 53,24% alle 18 e del 70,21 alle 23; nel 2021, quando si votava in due giorni, l’affluenza complessiva era stata pari al 65,68% (-4,52% rispetto a cinque anni prima); il primo giorno aveva votato complessivamente il 48,53% degli elettori (alle 19 il 36,66% e alle 12 del 13,14%). Alle amministrative 2025 sono 23.026 gli aventi diritto al voto: si tratta di 11.204 uomini e 11.822 donne, su una popolazione di 27.880 abitanti (ultimi dati Istat).

