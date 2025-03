Turismo, Università e Cultura: in un libro l’esperienza di Assisi

Si terrà sabato 22 marzo 2025, alle ore 11.00, nella Sala della Conciliazione del palazzo comunale di Assisi, la presentazione del libro intitolato “Turismo, Università e Cultura” di Giovanni Peroni, professore ordinario di marketing all’Università di Roma 1 “La Sapienza” e direttore del Centro Italiano di Studi Superiori sul Turismo (CST) di Assisi, recentemente scomparso. All’iniziativa porteranno i saluti Valter Stoppini, sindaco f.f. di Assisi, Stefania Proietti, presidente della Regione Umbria, Federico Lasco, direttore generale del Ministero del Turismo, Roberto Rettori, delegato del Rettore dell’Università degli Studi di Perugia per il settore orientamento, tutorato e divulgazione scientifica.

Sono previsti interventi di Enrico Cogno, coautore del libro, Giorgio Mencaroni, presidente della Camera di Commercio di Perugia, Cleofe Guardigli, ex direttrice del CST, Oderisi Nello Fiorucci, rappresentante dei docenti formatori del CST, Vincenzo Bianconi, imprenditore e rappresentante degli studenti del CST, Monica Migliorati, imprenditrice turistica ed ex presidente META Associazione Studenti CST, Alessandro Cianetti, ex dirigente e direttore amministrativo del CST, Gianfranco Costa, già sindaco di Assisi. Le conclusioni sono affidate a Fabrizio Peroni, figlio del professor Peroni. Modera Carlo Vigo, ex studente e docente formatore del CST. L’evento – promosso anche in ricordo del professor Giovanni Peroni, figura fortemente legata alla città serafica – è organizzato in collaborazione con il Comune di Assisi, assessorato alla Cultura e assessorato a Turismo e Marketing territoriale.

Il volume – edito nel settembre 2024, pochi giorni prima della scomparsa dell’autore – è dedicato alle attività del CST di Assisi, realtà innovativa che il professor Peroni aveva creato e diretto negli anni ‘80 e ’90. Il Centro aveva organizzato un master sulle discipline turistiche e con l’Università degli Studi di Perugia aveva poi lanciato un Diploma universitario in Economia dei servizi turistici e un corso di laurea in Economia del Turismo. Tali realtà, frequentate centinaia di studenti e da un notevole numero di iscritti ai laboratori professionalizzanti, hanno rappresentato la più grande esperienza di formazione universitaria per operatori turistici realizzata sinora in Italia.

