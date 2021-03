Amministrative Assisi 2021, voto a ottobre. Attesa per i programmi dei candidati

Prende forma la corsa alle prossime amministrative Assisi 2021. Due i nomi ufficializzati, dopo il sindaco di Assisi in carica Stefania Proietti, Marco Cosimetti scende in campo per il centrodestra. Certo, nemmeno un minimo accenno ai programmi, tra chi li attende e già mugugna e chi “tanto si vota ad ottobre”, ma i nomi ci sono. Ma sarà davvero una corsa a due? Sembrerebbe di no, anche se di ufficiale su altri personaggi in campo non c’è ancora nulla. Le intenzioni di alcuni angelani doc che vorrebbero la “lista del piano” non si sarebbero del tutto placate, anche se dopo l’enfasi iniziale si registrerebbe un netto rallentamento.

Un terzo candidato per le amministrative Assisi 2021 potrebbe essere invece Francesco Fasulo che, come riporta La Nazione in edicola oggi 16 marzo 2021, sta portando avanti il suo programma via social dove è presente il profilo “Fasulo Candidato Sindaco di Assisi” (Giovani per Assisi e frazioni – Lista civica Fasulo sindaco, si legge nel logo). Presente un profilo anche su Instagram. Francesco Fasulo – scrive La Nazione – ha 31 anni, è dottore in giurisprudenza, giornalista, scrittore, esperto in comunicazione e marketing. Un progetto politico “libero da tutti i partiti” incentrato “sull’amore per Assisi e le frazioni”, con attenzione a pulizia e illuminazione, raccolta dei rifiuti, meno tasse, rilancio del settore turistico. (Continua dopo l’immagine)

Intanto, prosegue su AssisiNews il sondaggio “Chi vorresti come prossimo sindaco di Assisi”. Ad oggi, 16 marzo 2021, poco meno di 800 le intenzioni di voto pervenute. Una volta espressa la propria preferenza, anche la possibilità di scoprire subito l’andamento del sondaggio d’opinione con i dati registrati in maniera del tutto anonima. Il sondaggio d’opinione voluto da AssisiNews è un sistema protetto, una rilevazione che non permette voti multipli in quanto il sistema controlla il dispositivo dal quale la preferenza è stata espressa unitamente all’IP (dall’inglese Internet Protocol address, ndr) che, in informatica e nelle telecomunicazioni, è praticamente un’etichetta numerica che identifica univocamente un dispositivo detto host collegato a una rete informatica che utilizza l’Internet Protocol come protocollo di rete. Nel sondaggio – che non ha valenza statistica – sono presenti soltanto i nomi fin qui ufficializzati alle prossime amministrative Assisi 2021 tramite comunicato stampa, quelli di Proietti e Cosimetti. Il candidato del centrodestra è avanti con il 50.6% dei voti (391 voti), Stefania Proietti insegue con il 41% (317 voti). L’opzione altri è stata scelta da 65 persone, pari all’8.4%.